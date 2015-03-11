IŞİD, ajan diye suçladığı rehineyi küçük bir çocuğa infaz ettirdi!

IŞİD, son yayınladığı videoda Mossad ajanı olduğunu iddia ettiği birini bir çocuğa öldürttü.

Terör örgütü IŞİD'in, "Suriye'de Mossad adına casusluk" yaptığı iddiasıyla alıkoyduğu Filistinli Muhammed Said İsmail Musellem'i öldürdüğü iddia edildi.

IŞİD''in, internet üzerinden yayınladığı videoda konuşan Musellem, "İsrail adına Filistin'de casusluk yaptığını ve daha sonra bu görevi IŞİD içerisine sızarak devam ettirmeye çalıştığını" ifade ediyor.

Konuşmasında İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalıştığını belirten Musellem, bu amaçla Suriye'ye geçtiğinı ancak uyandırdığı şüphe üzerine örgüt tarafından alıkonulduğunu anlatıyor.

"Babasının ve abisinin de aynı şekilde casusluk yaptığını ve onların teşvikiyle bu işe girdiğini" söyleyen Musellem, konuşmasının bir bölümünde, "beraber çalıştığı casusların da" isimlerini zikrediyor.

Daha sonra videoda, askeri kıyafetli bir militan ile bir çocuk ve turuncu elbise giyen Musellem diz çöktürülmüş olarak görünüyor. Yetişkin militanın Fransızca yaptığı konuşmanın ardından elinde silah bulunan çocuk, karşısına geçtiği Musellem'i başına ateş ederek öldürüyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahson konuyla ilgili açıklama yapılmayacağını belirtti.