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Dünya

IŞİD'in iki önemli lideri hava saldırısında öldü

ABD savaş uçaklarının Irak'ın Zemmar bölgesine düzenlediği hava saldırısında IŞİD'in önde gelen iki liderinin öldüğü açıklandı

24 Ağustos 2014 00:47

Irak'ta, terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) önde gelen iki liderinin öldürüldüğü açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, El-Cumhuri Hastanesi doktorlarından Velid Casim, ABD savaş uçakları tarafından Zemmar bölgesine düzenlenen hava saldırılarında ölen iki IŞİD liderinin cesetlerinin adli tıpa sevk edildiğini söyledi.

Casim militanların isimlerine ilişkin detay vermeden, söz konusu militanların Ninova'daki El-Cezire bölgesinden sorumlu kişiler olduğunu belirterek, cesetlerin hastaneye getirilişi sırasında IŞİD militanları tarafından rastgele ateş açılması sonucu çok sayıda hastanın panik yaşadığını kaydetti.

Bir süredir çatışmaların ve otorite boşluğunun yaşandığı Irak'ta, IŞİD öncülüğündeki silahlı gruplar, Musul ve Tikrit gibi bazı kentlerde kontrolü ele geçirmiş, çatışmalar yüzünden yaklaşık 1 milyon sivil, bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı.

 

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