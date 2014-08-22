T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD, 49 rehineyi koz olarak kullanıp sınır kapılarını mı açtırdı?

Fehim Taştekin: IŞİD açısından ele geçirilmiş bir Süleyman Şah Türbesi'nden ziyade Türkiye'nin yegane parçasını ele geçirme tehdidi çok daha fazla işe yarıyor

22 Ağustos 2014 13:22

Hürriyet gazetesi yazarı Fehim Taştekin, Kürt kaynaklarını referans gösterek, 49 Türk vatandaşını elinde rehin tutan Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in, bunu koz olarak kullandığını ve şu an IŞİD’ın elinde bulunan Tel Ebyad (Akçakale) ve Carablus (Karkamış) sınır kapılarını Musul düştükten sonra açtırdığını öne sürdü.

Taştekin, Taraf gazetesinin dünkü nüshasında (21 Ağustos 2014) duyurduğu ve Dışişleri Bakanlığı'nca yalanlanan "hükümetin kaçırılan 49 vatandaş karşılığında Süleyman Şah Türbesi'ni IŞİD'e teslim etmek üzere anlaştığı" iddialarına ilişkin ise, "IŞİD açısından ele geçirilmiş bir Süleyman Şah Türbesi’nden ziyade Türkiye’nin yegane parçasını ele geçirme tehdidi çok daha fazla işe yarıyor" dedi. 

Taştekin'in Hürriyet'te "Rojava Kürtleri türbeye ilerliyor" başlığıyla yayımlanan (22 Ağustos 2014) analiz haberi şöyle:

Taraf gazetesi, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Türkiye’nin Musul Konsolosluğu’ndaki rehine aldığı 49 kişiye karşı Suriye’deki Süleyman Şah Türbesi’ndeki Türk askerlerinin çekilmesini istediğini, Ankara’nın da teklifi değerlendirdiğini öne sürdü.

Hürriyet’in konuştuğu kaynaklara göre Süleyman Şah’ın teslim edilmesi rehineler için öne sürülen şartlardan bir tanesi ama en önemsizi olabilir. IŞİD, rehinelerle Türkiye’nin elini kolunu bağlamışken ve bu sayede çok daha stratejik tavizler koparma şansı yakalamışken neden fazla işine yaramayacak bir türbe ile hesabı kapatsın? IŞİD açısından ele geçirilmiş bir Süleyman Şah Türbesi’nden ziyade Türkiye’nin yegane parçasını ele geçirme tehdidi çok daha fazla işe yarıyor.

IŞİD’in eli güçlendi: IŞİD’in 15 Mart’ta elinde rehine gibi bir koz yokken sadece Süleyman Şah Türbesi’ne gireriz tehdidi bile Türkiye’yi açık sınır politikasına mecbur ettiğini biliyoruz. Türkiye türbeye tedarik ve rotasyon için Rojava’nın silahlı gücü Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve IŞİD ile koordinasyon yapmak zorunda kaldı. İlk seferde Türk askeri konvoyu türbenin yakınındaki Karakozak’ta durdurulmasıyla kriz yaşansa da sonraki aylarda türbenin ihtiyaçlarının giderilmesinde sıkıntı olduğuna dair bir bilgi gelmedi. Rehineler üzerinden IŞİD’in Süleyman Şah’tan çok daha stratejik talepleri olduğunda kuşku yok. Her şeyden önce IŞİD, rehinelerle kolayca vazgeçmeyeceği bir mecburiyet ilişkisi yarattı. Mesela Musul’daki olayın etkisi IŞİD’ın elindeki Tel Ebyad (Akçakale) ve Carablus (Karkamış) sınır kapılarına anında yansıdı. Suriyeli Kürt kaynaklara göre bu iki kapı Musul düştükten sonra açıldı.

Bölgede çatışmalar: Daha ilginci temmuzda YPG’nin Zor Muğar, Beyadi ve Ziyarete’yi kaybettiği saldırılarda IŞİD Türkiye sınırını kullandı. Ancak türbe etrafında Ankara’yı ikilemde bırakacak yeni bir gelişme var. Türbede Türk askerleri olsa da etrafı IŞİD’ın kontrolünde. Son birkaç gündür IŞİD, Irak’ta Ezidilerin katledildiği Şengal ile Suriye’nin Til Koçer bölgesi arasında oluşturduğu güvenlik koridorunu ele geçirmek için hamle yapınca YPG de Süleyman Şah Türbesi’ne yakın IŞİD mevzilerine yüklendi.

 

IŞİD mi, YPG mi

 

1921’de Fransızlarla yapılan Ankara Anlaşması ile Türkiye’ye bırakılan, 1938’de Türk askerinin başında nöbet tutmaya başladığı ve 1973’de Tebke Barajı nedeniyle yine Fırat kıyısında Halep’e bağlı Karakozak köyündeki yeni yerine taşınan türbe önemli bir geçiş güzergahı üzerinde değil ama Türkiye’nin savaş nedeni sayacak kadar önemsediği bir simge. Eğer gelişecek koşullar Türkiye’yi Süleyman Şah’tan askerini çekmek zorunda kalırsa Ankara kimi tercih edecek; YPG’yi mi, IŞİD’ı mı? Biri türbeyi koruma, diğeri yıkma garantisi sunuyor.

 

ETİKETLER

süleyman şahışidtürbepazarlıktürkiyehükümetsınır kapılarını açtırdırehinemusulkoz olarak kullanıyor

İlgili Haberler

Taraf: IŞİD, Süleyman Şah Türbesi'ni istedi, hükümet de kabul etti!

Türkiye’nin Musul Konsolosluğu’ndaki 49 personeli rehin alan IŞİD, fidye olarak Süleyman Şah Türbesi’ni istedi

Dışişleri: Süleyman Şah Türbesi iddiası asılsız, büyük bir sorumsuzluk

"Ulusal güvenlik ve vatandaşlarımızın selameti gibi konuların istismarı basın özgürlüğü çerçevesinde ele alınabilecek bir davranış değildir"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24