Taraf: IŞİD, Süleyman Şah Türbesi'ni istedi, hükümet de kabul etti!

Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in, Musul Konsolosluğu’nda rehin aldığı 49 personeli serbest bırakma karşılığında, Türkiye’nin yurtdışındaki tek toprağı olan 928 yıllık Süleyman Şah Türbesi’ni istediği ve hükümetin de kabul ettiği öne sürülürken, Dışişleri Bakanlığı iddiayı yalanladı.

Taraf'tan Hüseyin Özay'ın haberinde yer alan iddiaya göre, Kuzey Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği kanlı eylemlerle tüm dünyanın tepkisini çeken IŞİD, Ankara’yı köşeye sıkıştırdı. Yaklaşık iki buçuk ay önce Türkiye’nin Musul Konsolosluğu’ndaki 49 personeli rehin alan IŞİD, bunların serbest bırakılması karşılığında 928 yıllık Süleyman Şah Türbesi’ndeki Türk askerlerinin çekilmesini istedi. IŞİD militanları ile çatışmak istemeyen Ankara ise çekilme teklifini değerlendirmeye aldı. Ancak çekilme konusunun kamuoyuna nasıl açıklanacağı konusunda formül aranıyor. Başbakan Erdoğan, Mart ayında yaptığı açıklamada, IŞİD’in Süleyman Şah Türbesi’ne saldırması hâlinde “gereğinin yapılacağını” ifade etmişti.



Taraf'ta yer alan habere göre Ankara’daki İŞİD pazarlığının perde arkası şöyle:

IŞİD’in yeni talebiyle 49 elçilik personelinin rehin alınmasıyla ilgili kriz farklı bir boyut kazandı. Daha önce, rehineler karşılığında Türkiye’den para, silah talebinde bulunan IŞİD, bu kez gözünü, Türkiye’nin kendi sınırları dışındaki tek toprağı olan, Suriye’deki Süleyman Şah Türbesi’ne dikti.

Üç hafta süre verildi

Taraf’ın hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Suriye’de hâkimiyet sahasını genişleten IŞİD, 49 rehinenin serbest bırakılması karşılığında Suriye’nin Halep kentine bağlı Karakozak Köyü sınırları içinde yer alan Süleyman Şah Türbesi’nin üç hafta içinde boşaltılmasını istedi. IŞİD, boşaltılmaması hâlinde türbeye saldırıda bulunabileceklerini de belirtti.

Genelkurmay'a talimat

IŞİD ile bir çatışmak istemeyen AKP Hükümeti, Süleyman Şah Türbesi’nin boşaltılmasına yeşil ışık yaktı. Hükümet bu konudaki kararını Genelkurmay Başkanlığı’na iletti. Ancak bu talimat, Genelkurmay’a IŞİD’in talebi olarak aktarılmadı. Hükümet, IŞİD’in Süleyman Şah Türbesi’ne olası saldırı ihtimaline karşılık, türbenin boşaltılması gerektiğini Karargâh’a iletti. Genelkurmay da, hükümetten gelen talimat üzerine, çekilme için bir ön hazırlık yaptı. Ancak çekilme işlemi henüz başlamadı. Kamuoyuna da, olası bir çatışmanın önlenmesi için boşaltıldığı yönünde mesaj verilecek.

Osman Gazi’nin dedesi yatıyor

Ceberkalesi, Süleyman Şah Türbesi ve Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun bulunduğu arazi, Türkiye’nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası. Sözkonusu bölge Halep’te yer alıyor. Türbede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk padişahı Osman Gazi’nin dedesi ve Ertuğrul Gazi’nin babası olan Süleyman Şah’ın ve iki askerinin mezarları bulunuyor. 20. Zırhlı Tugayı 3. Hudut Alay Komutanlığı Hudut Taburuna bağlı askerler tarafından korunan türbe, Ankara Antlaşması ve Lozan Antlaşması gereğince Caber Kalesi ve türbe müştemilâtı ile berâber Türkiye toprağı olarak kabul edildi. Türkiye bugüne kadar toprağını bayrağını çekerek ve muhafız bulundurarak korudu. 13 Mart 2014’te türbenin bulunduğu bölge IŞİD’in kontrolüne geçti. 20 Mart 2014’te IŞİD, YouTube üzerinden yayımladığı bildiride üç gün içinde boşaltılmadığı taktirde türbeyi yerlebir edecekleri tehdidinde bulundu. TSK bölgeye araç ve bordo bereli asker gönderdi.

Erdoğan, “Gereği yapılacak” demişti

Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mart 2014’te Süleyman Şah Türbesi’ne yönelik tehdit ile ilgili soruya şöyle cevap vermişti: “Böyle bir yanlışlık olacak olursa gereği neyse yapılacaktır. Bu topraklar bizim toprağımızdır. Bu topraklarda yapılacak bir saldırı aynen Türkiye’ye yapılmış bir saldırıdır.” Erdoğan’ın halefi olarak gösterilen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise konu hakkında şunları söylemişti: “Herkes bilir. Suriye rejimi de, alandaki bütün gruplar da bilmelidirler ki; Türkiye topraklarına herhangi bir şekilde söz konusu olabilecek bir yanlış yaklaşım veya müdahale, cevabını, mukabelesini görür ve oradaki Mehmetçiklerimizin güvenliği, bizim için 75 milyon vatandaşımızın güvenliğidir. O bakımdan her türlü tedbir alınmıştır. Şu anda durum orada stabildir, yani bir hareketlilik görülmüyor.”