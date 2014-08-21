T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri: Süleyman Şah Türbesi iddiası asılsız, büyük bir sorumsuzluk

"Ulusal güvenlik ve vatandaşlarımızın selameti gibi konuların istismarı basın özgürlüğü çerçevesinde ele alınabilecek bir davranış değildir"

21 Ağustos 2014 15:29

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Musul’da kaçırılan 49 Türk rehine karşılığında Süleyman Şah Türbesi’nin verilmesi için IŞİD’le anlaşma yapıldığı iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, “Bugün (21 Ağustos) bazı basın-yayın organlarında Musul Başkonsolosluğumuz personelinin rehin alınması konusu etrafında ortaya atılan asılsız iddialar büyük bir sorumsuzluk örneğidir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Taraf Gazetesi'nde yer alan IŞİD'in Musul Konsolosluğu'nda rehin alınan 49 personel karşılığında Türkiye'nin yurtdışındaki tek toprağı olan 928 yıllık Süleyman Şah Türbesi'ni istediği ve Hükümet'in bunu kabul ettiği yönündeki iddialara açıklama geldi.

Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bugün (21 Ağustos) bazı basın-yayın organlarında Musul Başkonsolosluğumuz personelinin rehin alınması konusu etrafında ortaya atılan asılsız iddialar büyük bir sorumsuzluk örneğidir.

Ulusal güvenlik ve vatandaşlarımızın selameti gibi konuların istismarı hiç bir şekilde kabul edilebilecek ve basın özgürlüğü çerçevesinde ele alınabilecek bir davranış değildir.

Böylesine hassas bir konuda gazetecilik ve basın ahlakına uygun hareket edilmeli, mesnetsiz, spekülatif ve sorumsuzca yayınlarla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesinden özenle kaçınılmalıdır. Tüm basın-yayın kuruluşlarını bu konuda gereken duyarlılığı göstermeye, kamuoyumuzu da bu tür yayınlara itibar etmemeye davet ediyoruz.

Musul Başkonsolosluğumuz personelinin en kısa zamanda sağ salim ülkemize dönmelerinin sağlanması için ilgili tüm kuruluşlarımız eşgüdüm halinde çalışmalarını sürdürmektedir.''

 

ETİKETLER

Süleyman şah türbesiışidteslim ediliyorhükümettarafrehinemusul konsolosluğutürk vatandaşlarıserbest bırakılma

İlgili Haberler

Taraf: IŞİD, Süleyman Şah Türbesi'ni istedi, hükümet de kabul etti!

Türkiye’nin Musul Konsolosluğu’ndaki 49 personeli rehin alan IŞİD, fidye olarak Süleyman Şah Türbesi’ni istedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24