Dışişleri: Süleyman Şah Türbesi iddiası asılsız, büyük bir sorumsuzluk

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Musul’da kaçırılan 49 Türk rehine karşılığında Süleyman Şah Türbesi’nin verilmesi için IŞİD’le anlaşma yapıldığı iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, “Bugün (21 Ağustos) bazı basın-yayın organlarında Musul Başkonsolosluğumuz personelinin rehin alınması konusu etrafında ortaya atılan asılsız iddialar büyük bir sorumsuzluk örneğidir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Taraf Gazetesi'nde yer alan IŞİD'in Musul Konsolosluğu'nda rehin alınan 49 personel karşılığında Türkiye'nin yurtdışındaki tek toprağı olan 928 yıllık Süleyman Şah Türbesi'ni istediği ve Hükümet'in bunu kabul ettiği yönündeki iddialara açıklama geldi.

Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bugün (21 Ağustos) bazı basın-yayın organlarında Musul Başkonsolosluğumuz personelinin rehin alınması konusu etrafında ortaya atılan asılsız iddialar büyük bir sorumsuzluk örneğidir.

Ulusal güvenlik ve vatandaşlarımızın selameti gibi konuların istismarı hiç bir şekilde kabul edilebilecek ve basın özgürlüğü çerçevesinde ele alınabilecek bir davranış değildir.

Böylesine hassas bir konuda gazetecilik ve basın ahlakına uygun hareket edilmeli, mesnetsiz, spekülatif ve sorumsuzca yayınlarla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesinden özenle kaçınılmalıdır. Tüm basın-yayın kuruluşlarını bu konuda gereken duyarlılığı göstermeye, kamuoyumuzu da bu tür yayınlara itibar etmemeye davet ediyoruz.

Musul Başkonsolosluğumuz personelinin en kısa zamanda sağ salim ülkemize dönmelerinin sağlanması için ilgili tüm kuruluşlarımız eşgüdüm halinde çalışmalarını sürdürmektedir.''