IŞİD'in başkentinde isyan; 5 mahalle terör örgütünün elinden kurtarıldı

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in başkent olarak ilan ettiği Suriye’nin Rakka kentinde, yerel direniş grupları, 5 mahalleyi daha IŞİD’in elinden kurtardığı iddia edildi. Bu iddiayla birlikte yerel direniş gruplarının kontrolündeki mahalle sayısının 10’a çıktığı öne sürüldü.

Al Masdar'ın haberine göre, Rakka'da IŞİD'e karşı isyan başlatan yerel direniş gruplarının mücadelesi sürüyor. Grupların 5 mahalleyi daha IŞİD'den kurtardıkları aktarılıyor.

Rakka'daki sivil direniş gruplarının özgürleştirdikleri mahalle sayısı toplamda 10'a çıkarken, hükümet yetkilileri Rakka'daki gruplarla iletişimi sürdürdüklerini bildiriyor.

IŞİD denetimindeki Rakka'da, sivillerin Suriye hükümetine destek vermekte oldukları aktarılıyor. Konuyla ilgili IŞİD'den henüz bir açıklama yapılmazken ölü sayısı da bilinmiyor.