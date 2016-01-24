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"Rakka'da IŞİD'e karşı direniş var" iddiası

Militanların örgütü terk ettiği ve kent sakinlerinin örgüte katılmayı reddettiği iddia edildi

24 Ocak 2016 23:40

Rakka Sessizce Katlediliyor (RIBBS) adlı örgütten Abdülaziz el-Hamza, Rakka sakinlerinin IŞİD'e karşı 'bir tür direniş' gösterdiğini söyledi.

IŞİD’in 2014’te ele geçirdiği Suriye’nin Rakka kentinde yaşananları aktaran Rakka Sessizce Katlediliyor (RIBBS) adlı örgütten Abdülaziz el-Hamza, kent sakinlerinin IŞİD’e karşı 'bir tür direniş' gösterdiğini söyledi. Hamza, militanların örgütü terk ettiğini ve kent sakinlerinin örgüte katılmayı reddettiğini belirtti.

Sky News’a konuşan Hamza, doktor ve avukatların, IŞİD için çalışmak istememeleri nedeniyle maaşlarından vazgeçtiklerini ifade etti. Hamza, “IŞİD’in yönetiminden iki yıl geçtikten sonra, kentte örgüte katılmayan bir milyon sivil var” dedi.

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