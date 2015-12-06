Rakka'da 32 IŞİD üyesi öldürüldü



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında 32 örgüt üyesinin öldürülmesinin yanı sıra 40 kişinin de yaralandığını belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırı ile ilgili bilgilere IŞİD'in Suriye'deki üyelerinin bilgi paylaşımında bulunduğu bir ağ üzerinden ulaştığını belirtti.

Suriye'deki iç savaşta bugüne dek 250 bin kişi hayatını kaybetti. ABD'nin öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun yanı sıra Rusya da bir süredir Suriye'de IŞİD mevzilerine hava saldırıları düzenliyor.