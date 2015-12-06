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Dünya
Deutsche Welle

Rakka'da 32 IŞİD üyesi öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in kalesi olarak bilinen Rakka'ya düzenlenen hava saldırılarında en az 32 IŞİD üyesinin öldüğünü açıkladı.

06 Aralık 2015 19:38


Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında 32 örgüt üyesinin öldürülmesinin yanı sıra 40 kişinin de yaralandığını belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırı ile ilgili bilgilere IŞİD'in Suriye'deki üyelerinin bilgi paylaşımında bulunduğu bir ağ üzerinden ulaştığını belirtti.

Suriye'deki iç savaşta bugüne dek 250 bin kişi hayatını kaybetti. ABD'nin öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun yanı sıra Rusya da bir süredir Suriye'de IŞİD mevzilerine hava saldırıları düzenliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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