'IŞİD'in Afganistan'daki komutanı İHA saldırısında öldü'

Afganistan'da insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen bir saldırıda, kısa süre önce Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne bağlılığını ilan eden eski Taliban komutanı Molla Abdülrauf'un öldüğü açıklandı.

Helmand ayeleti yetkilileri ve aşiret liderleri, IŞİD komutanı olan Abdülrauf'un da içinde bulunduğu aracın çölü geçerken vurulduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, mühimmat yüklü aracın havaya uçtuğu ve araçta toplam altı kişinin olabileceği ifade ediliyor.

Altı yıl Guantanamo'da tutuldu

2001'de ABD güçlerinde yakalanan Molla Abdülrauf, altı yıl Guantanamo Üssü'nde tutulmuş bir kişi.

Molla Abdülrauf'ın Taliban lideri Molla Ömer'le anlaşmazlık yaşadığı bildirilmişti.

Abdülraufgeçen ay Taliban'dan ayrılarak IŞİD'e bağlılığını ilan etmişti.

IŞİD de Abdülrauf'un, örgütün 'Horasan'daki (Afganistan'ın eski adı) iki numaralı ismi olduğunu duyurmuştu.

Eski Taliban komutanı Helmand'da IŞİD için adam topluyordu.