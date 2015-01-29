'4 IŞİD komutanı İstanbul'da bir hastanede tedavi edildi mi?'

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Libya’da yaralanan dört IŞİD komutanının Türkiye’de özel bir hastanede tedavi gördüğüne ilişkin haberleri Meclis gündemine taşıdı.



İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya bunun doğru olup olmadığını soran Cihaner, “Bu iddialar doğru ise adı geçen, Muhammed Sasi El Fellah, Emad El Eyüp, Ahmet Yahya ve Salim Balaou adlı kişiler Türkiye'ye hangi yollardan girmiştir” dedi.

Cihaner’in bakan Ala’ya yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

Libya’da çatışırken yaralanan dört IŞİD komutanının Türkiye’de özel bir hastanede tedavi görmekte olduğuna ilişkin haberler basında yer almıştır.

Haberlerde, Muhammed Sasi El Fellah, Emad El Eyüp, Ahmet Yahya ve Salim Balaou adlı IŞİD komutanlarının, Sirte kenti yakınlarında Libya ordusuyla çatışırken yaralandıktan sonra Türkiye’ye getirildiği ve İstanbul’da özel bir hastanede tedavi atına alındığı belirtilmektedir.

Dört IŞİD komutanının İstanbul'da özel bir hastanede tedavi edildiğine ilişkin iddialar doğru mudur?

Bu iddialar doğru ise adı geçen, Muhammed Sasi El Fellah, Emad El Eyüp, Ahmet Yahya ve Salim Balaou adlı kişiler Türkiye'ye hangi yollardan girmiştir?

Türkiye'ye girişi yasağı bulunanlar listesinde bu kişilerin isimleri var mıdır?

Bu kişiler Devletin ilgili kurumlarının bilgisi dahilinde mi Türkiye'ye getirilip tedavi edilmektedir?

Bu kişiler hastaneye kendi isimleriyle mi, sahte isimlerle mi kayıt yaptırmışlardır?

Bu kişilerden tedavi giderleri alınmış mıdır, alınmış ise bu giderler kim ya da kimler tarafından karşılanmıştır?

Son iki yıl içinde IŞİD'de komutanlarından ve üyelerinden kaç kişi Türkiye'deki özel, devlet veya üniversite hastanelerinde tedavi edilmiştir? Bu kişilerin tedavi giderleri kaç liradır ve kimler tarafından ödenmiştir?

Son yıllarda IŞİD komutanlarının Türkiye'de tedavi edildiğine ilişkin hem yerel hem de uluslararası basın organlarında çok sayıda haber çıkmaktadır. IŞİD komutanlarının Türkiye'de tedavi edilmesi hükümetin sağlık politikasının bir parçası mıdır?