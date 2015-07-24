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IŞİD'e yönelik hava operasyonunun ilk görüntüleri

Saat 03.12'te başlatılan ve 35 IŞİD militanının öldürüldüğü bildirilen operasyonda, 3 F-16 savaş uçağı yer aldı

24 Temmuz 2015 23:07

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sabah saatlerinde IŞİD'e karşı düzenlediği hava operasyonunun görüntüleri  Saat 03.12'te başlatılan ve 35 IŞİD militanının öldürüldüğü bildirilen operasyonda, IŞİD'e yönelik hedefler "Pars" çağrı kodunu taşıyan 181. Filo Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından yüzde 100 başarıyla yok edildi.

8'inci Ana Jet Üssü'nden saat 03.12 itibarıyla 5'er dakika arayla 3 F-16 savaş uçağı havalan uçakların, IŞİD hedeflerini vurduğu görüntüler şu şekilde:

 

 

Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 181. Filo Komutanlığı uçaklarının pilotları, Türk hava sınırını ihlal eden ve ikazlara rağmen bölgeden uzaklaşmayan Suriye'ye ait savaş uçağını da angajman kuralları kapsamında düşürmüştü.

Gece alçak irtifa uçuş kabiliyetine sahip filodaki uçaklarda "LANTIRN" adı verilen, gece veya bozuk meteorolojik şartlarda bile pilota mükemmel bir görüş sunan, atılan özel bomba ve füzelerin hedefi isabetle vurmasını sağlayan sistem bulunuyor. Az sayıdaki ülkede bulunan bu sistemin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ayrı bir güç sağladığı da vurgulanıyor.

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