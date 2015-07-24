Türkiye'den IŞİD'e hava operasyonu



Kilis Valiliği tarafından ‘özel güvenlikli bölge’ olarak duyurulan bölge F-16’larla bombalandı. “Şehit Yalçın” adı verilen operasyonun Suriye hava sahasına girilmeden gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ile IŞİD arasında sınırda yaşanan son çatışmada IŞİD’in açtığı ateş sonucunda Astsubay Mehmet Yalçın Nane hayatını kaybetmişti. Türk tarafının IŞİD’den gelen silahlı saldırıya karşılık vermesiyle birlikte de IŞİD militanı öldürülmüştü. Çatışmanın hemen ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 4 tank da IŞİD hedeflerini vurmuştu.

Tüm dünyanın dikkati Türkiye-Suriye sınırına çevrilmişken, Ankara’da Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde IŞİD’e operasyon kararı alındı. Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü’nden saat 03.10 itibariyle F-16 savaş uçakları havalandı ve Kilis’in Seve Köyü’nün karşısındaki Suriye’nin Havar Köyü yakınlarında bulunan IŞİD hedefleri bombalandı. Bu bölge, Kilis Valiliği’nce ‘özel güvenlikli bölge’ ilan edilmişti. Bomba sesleri; Kilis'ten de duyuldu.

4 güdümlü bomba

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ulusal güvenliğini korumak için gerekli önlemleri almakta kararlıdır” denilirken, operasyonla ilgili şu ayrıntılara yer verildi:

“Saat 03.12’de Diyarbakır 8.Jet Ana Üs Komutanlığı’ndan 3 F-16 havalanmış, 03.40-03.53 arasında icra edilen hava harekatı ile DAEŞ terör örgütüne ait 3 hedef vurulmuştur. Daha önceden belirlenen 2 karargah ve 1 toplama noktasına 4 güdümlü bomba atılmıştır. Uçaklarımız 04.24’te üslerine intikal etmiştir. Başbakanlık Koordinasyon Merkezi ve ilgili kurumlar tarafından kamuoyu süreçle ilgili bilgilendirilecektir.”

Türkiye’nin IŞİD operasyonunun Adana’daki İncirlik Üssü’nün uluslararası koalisyon uçakları tarafından kullanılması konusunda Amerika ile varılan anlaşmanın ardından gelmesi de dikkat çekiyor. Türkiye’nin IŞİD’e hava operasyonunun yasal temelini 2 Ekim 2014 tarihli tezkere oluşturuyor. Tezkere, saldırı halinde TSK’nın angajman kuralları çerçevesinde karşılık vermesini öngörüyor.