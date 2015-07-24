Erdoğan'dan 'savaş' cevabı: Suriye operasyonu tek gecelik değil, çok farklı bir sürece girdik!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IŞİD'e yönelik operasyonlara ilişkin olarak, "Bu sadece bu geceye yönelik bir operasyon değildir, bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecektir. Şunu da bilmemiz lazım ki, biz çok çok farklı bir mücadeleye girmiş bulunuyoruz. Sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

SORU: Yeni bir operasyon olabilir mi?

Öncelikle ben şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tabi bu süreç içerisinde vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Öncelikle bir şeyi tespit etmekte fayda görüyorum. Bildiğiniz gibi 13 yıllık bir iktidar süreci içerisinde öncelikle demokratik açılım süreciyle başlayan bir adım vardı. Daha sonra bunu milli birlik ve kardeşlik projesiyle geliştirdik, ardından bir çözüm süreciyle taçlandıralım istedik.



Ve attığımız bu adımlarda görünen o ki çözüm süreciyle taçlandırmak istediğimiz bu anlamlı yaklaşım istismar edilmek suretiyle hiçbir zaman bölücü Terör örgütü bu attığımız adımlara olumlu yaklaşım vermediği gibi maalesef bunun istismarını yapmak suretiyle de ülkemizdeki demokratik yaklaşımı temel insan hak ve özgürlükleri noktasındaki olumlu yaklaşımımızı her zaman istismarla karşıladı. Ve bu noktada işte 6-7 Ekim süreci bizler için bir üzüntü süreci oldu.



Bundan öte yine yol kesmelerle bunlar bizim için olumsuz gelişmeler oldu. bunlar ötesinde özellikle doğu güneydoğu Anadolu bölgesinde vatandaşlarımız kendi demokratik haklarını dahi, kendi isteklerinde kullanamadıkları gibi devamlı tehditlerle karşı karşıya kaldılar.

Son aşamada ise artık bu iş çığırından çıkmış durumdaydı ve güneydeki gelişmeleri de şöyle değerlendirdiğimiz zaman yani kuzey Suriye’deki gelişmeler, oradaki yapılanmalar Türkiye’nin bu noktada çok daha farklı bir adımı atmasını gerekli kılıyordu.

Bu bakımdan son haftalarda gerek hükümetimizin attığı kararlı adımlar, birlikte yaptığımız çalışmalarla artık bu adımı çok farklı kılmamızın gereğini ortaya koyduk. Eğit-donat çalışması, güvenli bölge çalışması, uçuşa yasak bölge anlayışımızdaki haklılığımızı ortaya koydu.



Obama ile de bir görüşmemiz oldu, bu görüşmeyle bölücü terör örgütünün yanında DEAŞ’la mücadele kararlılığımızı bizler teyit ettik. Dedik ki bizim için DEAŞ bir terör örgütüdür ve böyle bir terör örgütüne karşı Türkiye hassasiyetini korumaktadır.

Bu gece ilk adım kararlı şekilde atıldı. Eş zamanlı olarak ülkemizin 16 vilayetinde 300’e yakın noktada yapılan operasyonlarla bir süreç başlatıldı. Bu süreçle birlikte çok sayıda şu anda zanlı gözaltına alınmış vaziyette. Bu gözaltına alınanlarla ilgili tabi bir süreç başladığı gibi, bu sadece bu geceye yönelik bir operasyon değildir ve bu operasyon bundan sonraki süreçte de kararlı şekilde devam edecektir.

Burada tabi hedefler bellidir, DEAŞ Başta olmak üzere gerek PKK olsun, bunun yanında DHKPC olsun, diğer terör örgütleri olsun bizim için adlarının şöyle olması böyle olması bir şey değiştirmiyor. Bunların hepsi terör örgütüdür. Bunların karşısında devletimiz atılması gereken her türlü adımı atacaktır. Bu bir kararlılıktır. Çünkü devletimizin olduğu yerde biz farklı bir devlet yapılanmasına müsaade edemeyiz. Bunun adı Paralel Devlet olabilir, şu devlet, bu devlet olabilir. Hiç fark etmiyor. Bunların hepsi milli güvenliğimizi tehdide yönelik atılmış adımlardır.

Bu yapılanmalara karşı nereden gelirse gelsin devletimiz hükümetiyle, tüm güvenlik güçleriyle kurumlarıyla bu adımı atacaktır. Sadece bu akşam atılsın, bundan sonra dursun böyle bir şey yok. Bu ülkenin refahını huzurunu güvenliğini temin noktasında atılması gereken adımlar neyse bu adımlar atılacaktır. Bu gece bunun çok önemli bir başlangıç noktası olmuştur.

SORU: İncirlik üssünün açıldığı dile getirildi. Siz ne diyorsunuz?

Belli bir çerçeve içerisinde onlarda aynı şekilde kullanılacaktır.