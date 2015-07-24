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IŞİD, Türkiye'nin hava operasyonu karşısında sessiz

Terör örgütünün radyosu El-Bayan'ın haber bülteninde hava saldırılarından bahsedilmedi

24 Temmuz 2015 19:35

Türkiye'nin Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik yaptığı operasyona ilişkin terör örgütü IŞİD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. IŞİD'in radyosu El-Bayan'ın haber bülteninde hava operasyonundan bahsedilmezken, IŞİD'e yakın medya siteleri de operasyona yer vermedi.

Bununla birlikte örgüte yakın haber ajansı A'maq dün TSK ile IŞİD arasında Kilis'te yaşanan çatışmayla ilgili haberler yayımladı.

IŞİD'e yakın ajans: Sınırdaki çatışmayı Türk askerleri başlattı

A'maq'ın söz konusu haberinde, Kilis'teki çatışmanın IŞİD'in sınır devriyelerine Türk askerlerinin ateş açması üzerine başladığı belirtildi.

A'maq ikinci bir haberinde ise Türk ordusunun sınırın Suriye tarafındaki Ayaş köyünün kontrolünü ele geçirdiği iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Ancak A'maq yayınlarında, Türk uçaklarının örgüte dün gece düzenlediği saldırılarla ilgili herhangi bir habere yer vermedi.

IŞİD, 20 Temmuz'daki Suruç saldırısını da üstlenmedi, ayrıca saldırıdan bugüne kadarki yoğun gündem hakkında herhangi bir açıklama yapmış değil.

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