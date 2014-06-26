IŞİD'den kaçan Kürt çocuk anlattı: Allah uğruna kafa kestiklerini söylediler

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) geçen ay Suriye'nin kuzeyindeki Menbic'te kaçırıp rehin aldıkları Kürt çocuklarının intihar bombacısı yapmalarından korkuluyor.

Hürriyet'in haberine göre, 29 Mayıs günü 14-16 yaşındaki 140 çocuk, devletin organize ettiği ortaokul bitirme sınavları için Halep’e otobüslerle Ayn el-Arap (Kobani) bölgesindeki evlerine dönerken Menbic yakınlarında silahlı IŞİD militanları tarafından kaçırılmıştı. 140 çocuk, hâlâ IŞİD’in elinde ve şeriat eğitiminden geçiriliyor.

Rehin alındıktan sonra ölümü göze alıp kaçmayı başaran 15 yaşındaki Muhammed isimli bir çocuk, Amerikan CNN kanalından Salma Abdelaziz ile önceki gün telefonla yaptığı görüşmede korkunç günleri anlattı:

Camide şeriat eğitimi

“Hepimiz çok korkmuştuk. Dönüş yolunda sınavların bitişini kutluyorduk. Eve gidip ailelerimizi göreceğimiz için heyecanlıydık. Onların bizi niçin kaçırdığını bilmiyorduk” diyen Muhammed ve arkadaşları ilk günden itibaren götürüldükleri camide şeriat eğitiminden geçirildi. 17’lik gruplar halinde odalarda kalan çocuklar, gün ağarmadan şeyhler tarafından uyandırılıp namaz kıldıktan sonra saatlerce şeriat dersi aldı.

Gece ise IŞİD militanları beş saat boyunca cihat vaazları verip, çocuklara idamların ve intihar operasyonlarının videosunu zorla izlettirildi. Muhammed, maskeli IŞİD militanlarının kendisine zorla kafası kesilen bir adamın videosunu izlettirdiklerini anlatarak “Bize ‘Allah uğruna kafa kestiklerini, eğer kaçmaya çalışırsak bizim kaderimizin de böyle olacağını’ söylediler. Allah’ın bunu yapmamızı istediği konusunda kafam karışmıştı” dedi.

'IŞİD gitsin istiyorum'

Korkunç esaretlerinin beşinci gününde Muhammed ve üç arkadaşı, kaldıkları yerin arka kapısından çıkıp çitten atlayarak kaçmayı başardı.

Kaçtıktan sonra dükkan dükkan gezip yardım için yalvardılar, ancak esnafın çoğu IŞİD’in gazabından korktukları için çocuklara yardım etmedi. Bir esnaf ise sınır kasabası Cerablus’a gitmeleri için yol parası verdi. Gençler burada internet kafeden aileleriyle irtibata geçmeyi başardı. Muhammed ailesine kavuşunca çok mutlu olduğunu ancak kaçırılan arkadaşlarının hâlâ şeriat eğitiminden geçtiklerini anlatarak “Onların serbest bırakılmasını aileleriyle de tekrar kavuşturulmalarını istiyorum. IŞİD gitsin istiyorum, çünkü eğer onlar buraya gelirse ben ölürüm. IŞİD’in beni tekrar kaçırıp idam etmelerinden endişe ediyorum” dedi.

IŞİD çocukları takas etmek istiyor iddiası

Çocukları kaçırıp intihar bombacısı yapan ya da cephede savaştıran IŞİD, son olayla ilgili açıklama yapmadı. IŞİD’in Rojava’nın milis gücü Halk Savunma Birliklerinin (YPG) elinde olan militanları çocuklarla takas etmek istediği belirtiliyor. Suriye hükümeti çocukların kaçırılmasıyla ilgili açıklama yapmadı.



CNN’e konuşan, kaçırılan çocuklardan birinin babası ise “Çocuklarımızın beyinlerini yıkamaya çalışıyorlar. Onları iyi şekilde yetiştirdik, psikolojilerinin nasıl etkilendiğinden endişe ediyoruz” dedi. Bölgedeki Kürt liderlerinden biri olan başka bir baba ise IŞİD’in 14 yaşındaki oğlunu cezalandırmasından korktuğu için adını açıklamazken “Bu çocukların siyasi krizle hiçbir bağı yok. Sadece sınavlarına girmek istediler. Hepsi masum” dedi.