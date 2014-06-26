IŞİD 20 Türkmen'i öldürdü, 50 kişiyi de kaçırdı

Irak'ın Musul kentinin Karakuş ilçesinde peşmerge ile IŞİD militanları arasındaki şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Karakuş ilçesinin Hamdaniye ve Selaniye nahiyeleri arasındaki bölgede peşmerge güçleriyle IŞİD militanları arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

IŞİD militanları, peşmergenin bulunduğu noktaya havan toplarıyla saldırıyor. Bu bombalar, zaman zaman yerleşim bölgelerine isabet ediyor. Peşmerge de havan topu ve diğer ağır silahlarla IŞİD'e karşılık veriyor.

Bu arada peşmergeye sürekli takviye güçler gönderiliyor. Ayrıca peşmergenin bulunduğu noktalarda mevziler kazıldı. Bu mevilerde siper alan peşmergeler, IŞİD militanlarının ateşine anında cevap veriyor. Peşmergenin bulunduğu nokta ile IŞİD'çiler arasındaki mesafe zaman zaman 500 metreye kadar kısalıyor.

Peşmerge komutanlarının verdiği bilgilere göre IŞİD tarafında ölü sayısı 20'ye yükseldi, peşmerge tarafında ise 5 yaralı var.

Süryaniler Erbil'e sığındı

Öte yandan IŞİD'in ele geçirmek istediği Karakuş ilçesinin tamamen boşaldığı görüldü. İlçedeki Süryani halk, evlerini terkederek Erbil'e sığındı.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgilere göre Musul'a yakın noktadaki Kubbe, Şerikan, Hareş ve Ali Raş köyleri IŞİD'in eline geçti.

50 Türkmen kaçırıldı

Emiyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Musul'un 10 kilometre kuzey batısındaki, çoğunlukla Türkmen Şiilerin yaşadığı Reşidiyye bölgesindeki el-Kubbe ve Şerihan köylerinde, IŞİD militanlarıyla yaşanan şiddetli çatışmalarda yaklaşık 20 Türkmen öldü, 50 kişi de kaçırıldı.

Çatışmaların devam ettiği bölgede yüzlerce ailenin evlerini terk ettiği bildirildi.

Bir süredir çatışmaların ve otorite boşluğunun yaşandığı ülkede, IŞİD militanları ve bazı aşiret güçleri, Musul, Tikrit, Bakuba ve Telafer kentlerininin yanı sıra Enbar'ın El-Kaim, Rave, Aneh, Retbe ve Hadise ilçelerini ele geçirmiş, çatışmalar yüzünden yaklaşık 1 milyon sivil göç etmek zorunda kalmıştı.

IŞİD Enbar vilayetindeki 3 bölgenin daha kontrolünü ele geçirdi