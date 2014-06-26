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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'den IŞİD'e hava saldırısı

Irak Başbakanı, Suriye'nin Irak sınırında hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. Nuri El Maliki, IŞİD'e yönelik bu saldırıyı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

26 Haziran 2014 16:30


Maliki, Suriye hava kuvvetlerinin Irak-Suriye sınırında militanları hedef alan hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Militanlara karşı bu tarz saldırıları memnuniyetle karşıladığını kaydeden Maliki ancak Bağdat’ın salı günkü saldırı için bir talepte bulunmadığını belirtti. Saldırı, IŞİD’in sınırdaki El Kaim’in kontrolünü ele geçirmesinden sonra geldi.

Maliki'ye ulusal birlik hükümeti çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier yaptığı açıklamada Irak'ta olası bir bölünmeden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Federal Meclis'te bir konuşma yapan Steinmeier, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'ye tüm bölge ve dinlerin temsil edildiği bir ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısını yineledi.

Steinmeier ayrıca “Bağdat'a doğru ilerleyen IŞİD militanları ve Sünni ve Kürt politikacılarla iktidarı paylaşmakta isteksizlik gösteren Başbakan Maliki göz önünde bulundurulunca, Irak'ın bölünme tehlikesi altında olduğunu” kaydetti. Steinmeier ayrıca bölgesel güçlere yapıcı bir rol oynamaları çağrısında bulundu.

Steinmeier, “Komşu ülkelere devlet otoritesinin çökmesinin kimsenin çıkarına olmadığını açıkça ifade etmeliyiz” dedi.

Kerry'den 'mezhepsel bölünme' vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise Brüksel'de yaptığı açıklamada, “Aşırılığa katkıda bulunacak ve mezhepsel bölünme açısından parlama noktası olma sonucu doğuracak gelişmelerin olmaması çok önemli" dedi.

İran'ın bölgeye insansız hava aracı ve silah gönderdiğine yönelik iddialarla, savaşın yaygınlaşıp yaygınlaşmadığına yönelik soruları da yanıtlayan Kerry, "apaçık yaygınlaştığını" belirterek İran'dan bazı kişilerin Irak'taki savaşa angaje olduğu ve Suriye kaynaklı bazı aktivitelerin bulunduğu yönünde haberler geldiğine dikkati çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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