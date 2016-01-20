IŞİD'den çiftlere çağrı: ABD, Avrupa ve Avustralya'ya saldırı düzenleyin

IŞİD, örgütün destekçisi olan çiftlere ABD, Avrupa ve Avustralya'da saldırı düzenleme çağrısında bulundu.

Independent’ın haberine göre; IŞİD, propaganda dergisi Dabık’ta örgütü destekleyen çiftlere ABD, Avrupa ve Avustralya’da saldırı düzenleme çağrısında bulundu. Örgüt açıklamasında, ABD’nin California eyaletindeki San Bernardino’da 2 Aralık’ta saldırı düzenleyen ve 14 kişinin ölümüne neden olan Syed Farook (28) ve eşi Tashfeen Malik (27) ‘erdemli şehitler’ olarak nitelendirildi. Farook ve Malik’in “ABD öncülüğündeki Haçlılara” karşı saldırdığı belirtilen yazıda, eşlerin birlikte saldırması “benzersiz” olarak adlandırıldı.