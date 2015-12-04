ABD'deki saldırıyı gerçekleştiren çiftin evinde 12 bomba ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Bernardino kentinde engellilere hizmet veren bir devlet dairesine düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştirenlerin evlerinde yapılan aramalarda 12 boru tipi bomba ve patlayıcı yapımında kullanılabilecek çok sayıda malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

Saldırının düzenlendiği San Bernardino kentinin Polis Şefi Jarrod Burguan, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 14, yaralıların sayısının ise 21 olduğunu kaydetti ve öldürülen saldırganlar 28 yaşındaki Seyid Rıdvan Faruk ile 27 yaşındaki eşi Taşfin Malik'in evlerindeki aramalarda çok sayıda patlayıcı madde bulunduğunu söyledi.

3 boru tipi bomba bırakıldı ancak patlamadı

Evde yapılan aramada 12 boru tipi patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılabilecek yüzlerce malzeme ve 3 binden fazla mermi ele geçirildiğini belirten Burguan, saldırganların sosyal hizmetler merkezine de birbiriyle bağlantılı 3 boru tipi bomba bıraktıklarını ancak uzaktan kumandanın çalışmaması nedeniyle bombaların patlamadığını düşündüklerini ifade etti.

Saldırganların kullandığı 4 silahın da yasal yollarla temin edildiğini, ikisinin Seyid Rıdvan Faruk tarafından satın alındığını ve saldırganların sabıkalarının temiz olduğunu belirten Burguan, sosyal hizmetler merkezindeki incelemelerde, saldırganların öldürüldükleri araçta bin 600'den fazla mermi bulunduğunu söyledi.

FBI yetkilileri de saldırıyı terörizm olarak nitelendirmek için henüz erken olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Barack Obama da California eyaletinde bulunan San Bernardino kentindeki engeliler merkezine düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırının, "terörle ilişkili olabileceğini ancak kesin kanıtlara sahip olmadıklarını" söylemişti.