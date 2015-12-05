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Dünya

ABD'deki saldırıyı IŞİD üstendi

California'da engellilerin hizmet aldığı bir sosyal hizmetler kurumuna düzenlenen saldırıda 14 kişi yaşamını yitirmişti

05 Aralık 2015 17:53

IŞİD, ABD'nin California eyaletinde engellilerin hizmet aldığı bir sosyal hizmetler kurumuna düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlendi.

İngiliz gazetesi Daily Mail’in haberine göre; IŞİD, San Bernardino katliamını iki destekçisinin gerçekleştirdiğini internet üzerinden yayın yapan radyoları El Beyan üzerinden duyurdu.

Öte yandan, saldırıyı eşi Syed Farook ile gerçekleştiren ve IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’ye bağlılığını açıkladığı belirtilen Tashfeen Malik’in dün bir fotoğrafı ortaya çıktı.

 

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