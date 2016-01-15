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Gözaltına alınan IŞİD şüphelileri serbest bırakıldı

IŞİD'le bağlantılı olduğu öne sürülen 6 kişi dün İzmir'de gözaltına alınmıştı

15 Ocak 2016 01:01

İzmir'de IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

Zaman’da yer alan habere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde IŞİD'e yönelik belirlenen altı adrese operasyon düzenledi.

IŞİD'le bağlantılı olduğu öne sürülen altı zanlı gözaltına alındı. Aramalarda ise doküman, av tüfekleri ve atış talimlerinde kullanıldığı belirtilen havalı tabancalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 6 kişi adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı. 

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