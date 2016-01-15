Gözaltına alınan IŞİD şüphelileri serbest bırakıldı

İzmir'de IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

Zaman’da yer alan habere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde IŞİD'e yönelik belirlenen altı adrese operasyon düzenledi.

IŞİD'le bağlantılı olduğu öne sürülen altı zanlı gözaltına alındı. Aramalarda ise doküman, av tüfekleri ve atış talimlerinde kullanıldığı belirtilen havalı tabancalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 6 kişi adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.