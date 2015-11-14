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Dünya

IŞİD’den Arnavutluk’a tehdit: Paris’ten sonra sıra Tiran’da

“Sizler, Allah’ın önünde titreyerek, savaşı kaybedeceksiniz”

14 Kasım 2015 20:10

Paris’te 6 ayrı saldırıda çok sayıda insan hayatını kaybederken saldırıyı üstlenen IŞİD bu kez Arnavutluk’u “Paris’ten sonra sıra Tiran’da” sözleriyle tehdit etti.

Cumhuriyet’in haberine göre,  Arnavutluk İçişleri Bakanı Sami Tahiri’ye IŞİD’ten “Paris’ten sonra sıra Tiran’da” yazılı elektronik mesaj geldi. Arnavutluk İçişleri Bakanı Sami Tahiri, başkent Tiran’daki Polis Akademisi ziyaretinde bulunduğu sırada, IŞİD’in Arnavutlardan oluşan Kırmızı Tugaylar biriminden tehdit içerikli mesaj geldi.

Mesajda, Paris’teki olayla IŞİD’e karşı olanlara savaşın başladığı da vurgulandı. Mesajda “Sizler, Allah’ın önünde titreyerek, savaşı kaybedeceksiniz” sözleri de yer aldı.

Elektronik mesajı alan Bakan Sami Tahiri, Arnavutluk üst düzey yetkililerle görüştü. Cumhurbaşkanı Buyar Nişani ise Arnavutluk Ulusal Konseyini toplantıya davet etti .

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