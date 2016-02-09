IŞİD yeni hedefini açıkladı

IŞİD, Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe’yi hedef aldı. IŞİD, Fransa'daki Ulusal Cephe'nin mitinglerinin 'öncelikli hedefleri' arasında olduğunu açıkladı.

Russia Today’in haberine göre, örgütün Fransızca propaganda dergisinde, partinin IŞİD’in ‘öncelikli hedefleri’ arasında olduğu belirtildi. Militanlar, partinin mitinglerinden birinde çekilmiş bir fotoğrafın altına 'öncelikli hedefler' yazdı. Dergideki tehdidin ortaya çıkmasının ardından, partinin genel sekreteri, Başbakan Manuel Valls’e seslendi ve IŞİD’in kendilerini hedef göstermesinin, başbakanın Ulusal Cephe’ye karşı kullandığı ‘sert söylem’ nedeniyle olduğunu ima etti.