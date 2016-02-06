IŞİD şakası adliyede bitti

Adapazarı'nda şaka yapmak amacıyla arkadaşına tehdit emsajları gönderip IŞİD'e katılmasına isteyen lise öğrencisi Y.S.Ç gözaltına alındı. Amacının sadece şaka yapmak olduğunu söyleyen lise öğrencisi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zaman'da yer alan habere göre, Adapazarı'nda yaşayan lise ögrencisi 17 yaşındaki A.B., Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, cep telefonuna terör örgütüne katılması için tanımadığı bir numaradan tehdit mesajları geldiğini, bu kişi ile sosyal medya üzerinden görüştüğünde kendisinin IŞİD'e katılmasını istediğini, karşılığında ise 10 bin dolar ve arazi aracı vereceklerini söyledi. A.B. cep telefonuna gelen, 'Sultanahmet patlamasından haberden olmuşsundur. Eğer onlar gibi patlamak istemiyorsan bize katıl. Kocaeli Sakarya bölgesinden yarın saat 15.00'te İstanbul uçağına sefer düzenlenecektir. Ya kafile ol ya da ölümde burun buruna gel' yazılı mesajların da ekran görüntülerini verdi.

Liseli A.B.nin şikayeti üzerine araştırmada bulunan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri mesajın akıllı telefonlara indirilen program sayesinde sanal telefon numarası alınarak gönderildiğini belirledi. Mesajları gönderen kişinin ise A.B.'nin öğrenci arkadaşı Y.S.Ç. olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Y.S.Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sakarya Valiliği'nden konuyla ilgili olarak ise şu açıklamada bulunuldu:

" Gencin telefonuna gelen IŞİD içerikli tehdit mesajı ile ilgili yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şahsın, müştekinin arkadaşı Y.S.Ç. olduğu, aynı mesaj yine ortak arkadaşları olan B.T. isimli arkadaşına da gönderdiği, tamamen şaka olduğu ve telefonuna yüklediği aplikasyon programla mesajları attığını daha sonradan da çekindiğinden programı sildiği ifadesini vermiştir."