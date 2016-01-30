Hollanda'da 'Yılın diktatörü' anketinde 1'inci IŞİD lideri Bağdadi, 2'inci Erdoğan!

Hollanda resmi yayın kuruluşu VPRO, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'yi, "2015 yılının diktatörü" seçti. El Bağdadi'ye ödül olarak, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) tek gidiş bileti verilecek.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, ikinci oldu. Erdoğan, halk jürisi tarafından en çok oy verilen isim oldu.

Anketi, Hollanda'da 1926 yılından bu yana kamu yayıncılığı yapan VPRO'nun, devlet radyosunda yayınlanan 'Yurtdışı Bürosu' adlı programı düzenledi.

Yarışmanın seçici kuruluna Uluslararası Af Örgütü Direktörü Eduard Nazarski başkanlık etti. Seçici kurulda Tilburg Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden Prof. Rianna Letschert ve 'Diktatör Virüsü' kitabının yazarı Frank Schaper de yer aldı.

Jüri, '2015 yılın diktatörü adayları' için 7 isim belirledi. Rusya lideri Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah el Sisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu isimler arasında yer aldı.

Gazeteciler, hukukçular ve diğer uzmanlar tarafından yapılan oylama sonucu IŞİD lideri el Bağdadi, "2015 yılının diktatörü" seçildi. El Bağdadi, 'en aşırı güç kullanımı ve ortalarda görünmemesine rağmen gençlerin üzerindeki güçlü ve radikalleştirici etkisi nedeniyle' birinciliğe layık görüldü.

IŞİD liderine öncelik kazandıran bir diğer özellik de, hala 'sınırı olmayan halifeliğini' devlet yapabilmek için attığı adımlar oldu. VPRO'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'birinciliği kıl payı kaybettiği' belirtildi.

Ödül: Onursuzluk ve mahekeme bileti

Erdoğan'ın, yüzde 82,2 oranında oy ile 'halk jürisi ödülünü' kazandığı açıklandı.

Açıklamaya göre, 'Yılın diktatörü' seçilen el Bağdadi'nin ödülü 'onursuzluk' ve Lahey'deki mahkeme için tek gidiş bileti olacak.

VPRO, bu 'eğlenceli seçimin' amacının potansiyel diktatörlerin baskıcı uygulamalarına dikkati çekmek olduğunu vurguladı.

Yarışmayı düzenleyen Yurtdışı Bürosu adlı programın yayın yönetmeni Herman Schulte Nordholt, "Diktatörler elbette kendilerini seçtirmezler" dedi.

Nordholt, 'fenomen diktatörler' ve demokrasiye farklı bir biçimde bakmak istediklerini söyledi. Nordholt'a göre yarışma ile "Diktatör kime denir?", "Kendi halkları tarafından seçilen popüler liderler demokrasiyi nasıl ortadan kaldırır?" sorularına yanıt arandı.

Açıklamaya göre jüri, "büyümekte olan göstermelik demokrasilerde liderlerin gücü nasıl tek elde toplama çabalarını" inceledi.

Bu konunun İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Right Watch) raporunda da vurgulandığı belirtildi.

HRW raporunda, otoriter rejimlerin, kendi halkına karşı giderek daha saldırgan bir tutum izlediğinin altı çizildiği anımstıldı.

VPRO'nun açıklamasında, raporun basın özgürlüğüne yönelik baskılar nedeniyle Türkiye'de açıklandığı belirtildi.