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IŞİD yanlıları Gaziosmanpaşa'da HDP bürosuna saldırdı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da IŞİD'e yakın oldukları söylenen bir grup, HDP'nin seçim bürosuna saldırdığı, olayda yaralananlar oldu

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03 Ağustos 2014 03:29

Gaziosmanpaşa'da IŞİD'e yakın oldukları söylenen bir grup, HDP'nin seçim bürosuna saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

ANF ve sendika.org'un haberine göre, Gaziosmanpaşa'nın Karayolları Mahallesi'nde IŞİD'e yakın oldukları söylenen bir grup HDP seçim bürosuna saldırdı. Saldırı sonucu yaralananlar Taksim Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Cihat propagandası yapan grup etkinlik çıkışı HDP seçim irtibat bürosuna ve HDP üyelerine saldırdı. Görgü tanıkları saldırıda silah da kullanıldığını söylüyor.

Saldırıda yaralanan HDP üyeleri hastaneye kaldırılırken, saldıran gruptan da yaralı olduğu belirtiliyor.

IŞİD yanlısı gruplar geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği’nin bilgisi dahilinde İstanbul’da cihat çağrılı bir etkinlik yapmıştı.

 

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