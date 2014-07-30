'IŞİD'e İstanbul'da kamp yerleri mi tahsis edildi?'

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı'na "IŞİD terör örgütünün Türkiye uzantısı olduğu iddia edilen gruba İstanbul'da kamp yeri veya yerleri tahsis edildiği iddiası doğru mudur? Bu grup kimdir? Kimlerden oluşmaktadır?" şeklinde soru önergesi verdi.

Tanrıkulu'nun verdiği soru önergesi şöyle:

"IŞİD terör örgütünün Türkiye uzantısı olduğu iddia edilen gruba İstanbul'da kamp yeri veya yerleri tahsis edildiği iddiası doğru mudur? Bu gurup kimdir? Kimlerden oluşmaktadır?

İddia doğruysa, IŞİD terör örgütünün Türkiye uzantısı olduğu iddia edilen gruba İstanbul da tahsis edilen kamp yerleri nerelerdedir? , 28 Temmuz 2014 günü IŞİD terör örgütünün Türkiye uzantısı olduğu iddia edilen grubun, yayınlanan fotoğraflardan yüzlerce kişinin katıldığının açıkça görüldüğü üzere İstanbul'da organize ettiği bayramlaşma için kullandığı alan neresidir? , 28 Temmuz 2014 günü IŞİD terör örgütünün Türkiye uzantısı olduğu iddia edilen grubun Türkiye de Cihad ilanında bulunduğu iddiası doğru mudur?

Söz konusu alan aynı zamanda IŞİD terör örgütü uzantısı grup tarafından askeri eğitimler için de kullanıldığı iddiası doğru mudur? Bu grubun bayramlaşma adı altında düzenlediği organizasyon için resmi izin istenmiş midir? Hangi yetkililer organizasyon için resmi izin isteğine onay vermişlerdir? Bu kişiler neden Bayram Namazı için Camilere gitmeye yönlendirilmemişler de arazide bayramlaşma organizasyonu yapmalarına izin verilmiştir? IŞİD terör örgütünün uzantısı grup İstanbul'da Cihad çağrısında bulunduğu saatlerde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ne yapmaktaydı?

IŞİD terör örgütünün uzantısı grup İstanbul'da Cihad çağrısında bulunurken İstanbul Emniyetine ve Jandarma Komutanlığı'na müdahale etmeyin talimatı verildiği iddiası doğru mudur? Bu talimatı kim veya kimler vermiştir?"