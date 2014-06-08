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Bağcılar'daki Lice protestosunda eli bıçaklı bir IŞİD sempatizanı

Bağcılar’da düzenlenen Lice’ye destek gösterisinde polis göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti

08 Haziran 2014 22:48

İŞİD militanı olduğu öne sürülen bir kişi, Bağcılar’da BDP ve HDP tarafından düzenlenen Lice protestosunda, elinde bulunan maket bıçağı ile eylemcilerin üzerine yürüdü.

İstanbul Bağcılar Meydanı'nda HDP ve BDP tarafından organize edilen Lice protestosuna polis müdahale etti. Meydanda toplanmalara izin vermeyen polis ile eylemciler arasında önce arbede yaşandı.

OdaTV'de yer alan habere göre, bir grup eylemci, polis tarafından kalkanlar aracılığıyla meydandan çıkartılmak istendi. Yaşanan arbedenin ardından polis, taş atan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Meydanda yaşanan olaydan kısa süre sonra BDP Bağcılar İlçe Binası önünde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup meydana yürümek istedi.

Grubun önü TOMA ve çevik kuvvet polisleri tarafından kesildi. Bir süre süren müzakereler sırasında toplanan kalabalık 'Lice halkı yalnız değildir' şeklinde sloganlar attı. Abdullah Öcalan posterleri açan grubun yürümesine izin verilmemesi üzerine ortam gerildi. Gruba TOMA'lardan tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Eylemciler de caddedeki çöp konteynırlarını devirerek polise taş ve şişe fırlattı. Havai fişek de kullanan grup, müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı.

 

Bıçakla üzerine yürüdü

 

Öte yandan, İŞİD bayrağının bulunduğu bir tişört giyen bir kişinin elinde bulunan maket bıçağı ile eylemcilerin üzerine yürüdü.

Bıçakla göstericilerin üzerine yürüyen kişinin giydiği tişörtteki IŞİD bayrağı şöyle:

 

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