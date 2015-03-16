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Dünya

IŞİD üyeleri Irak'tan kadın kılığında kaçarken yakalandılar

Terör örgütü IŞİD üyelerinin Irak'tan kaçmaya çalışırken kadın kılığına girdikleri ortaya çıktı

16 Mart 2015 10:38

IŞİD, son dönemlerde sık sık başlarını keserek ya da yüksek binalardan atarak infaz ettiği eşcinsel erkeklerin görüntülerini yayınlarken bazı örgüt üyeleri kadın kılığına girerek Irak'tan kaçmaya çalışırken yakalandı.

Instagram'dan yayınlanan fotoğraflarda, savaş alanında zorda kalan bazı IŞİD militanlarının Irak'tan kaçmak için kadın kılığına girdikleri görülüyor.

Sunday Mirror'ın haberine göre, kontrol noktalarında yakalanan bu militanlardan bazılarının kadın gibi makyaj yaparak gözlerine far çektiği, bazılarının sütyen taktığı ve bazılarının da bıyığını bile kesme gereği duymadan kara çarşaf içinde gizlenmeye çalıştığı ortaya çıktı.

 

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