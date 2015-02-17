'IŞİD militanları eşlerini ve kaçırdıkları kadınları 'anormal' fantezilere zorluyor'

Rakka Sessiz Sedasız Katlediliyor isimli sivil toplum kuruluşunun raporuna göre, IŞİD militanlarının, eşlerini ya da kaçırdıkları kadınları 'anormal' cinsel fantetilere zorladığı belirtildi.

BBCTürkçe'nin haberine göre, 'Raqqa is Being Slaughtered Silently' (Rakka Sessiz Sedasız Katlediliyor) adlı bir sivil toplum kuruluşu tarafından yayımlanan bir rapor ise Rakka'daki IŞİD militanlarının 'sapkın cinsel dürtülerini' su yüzüne çıkardı.

Kadınları anormal cinsel fantezilere zorluyorlar

Hekimler ve hastanelerle yapılan görüşmelerin yer aldığı rapora göre; radikal dinci olduklarını söylemelerine rağmen IŞİD militanları, aylık gelirlerinin büyük kısmıyla eşleri ya da kaçırdıkları yüzlerce genç kadın için 'tuhaf' iç çamaşırları alıyor.

Raporda, cinsel performanslarını artırmak için ilaç kullandığı belirtilen IŞİD üyelerinin kadınlara yaklaşımlarından da bahsediliyor. Büyük kısmı cinsel açlık yaşayan teröristlerin, kadınları anormal cinsel fantezilere zorladığı öne sürüldü.

'IŞİD militanları maaşlarını seksi iç çamaşırları ve cinsel gücü artıran haplara yatırıyor'

Kan donduran infazlarını sürdüren IŞİD, Irak'ın El Bağdadi kasabasında 45 kişiyi yakarak öldürdü. Öte yandan terör örgütü militanlarının eşlerini ve kaçırdıkları kadınları seksi iç çamaşırları giydirerek 'anormal' fantezilere zorladığı ortaya çıktı.

El Bağdadi'de 45 kişiyi yakarak öldürdüler

Öte yandan IŞİD'in infazlarına bir yenisi daha eklendi. IŞİD, Irak’ın kuzey kasabası El Bağdadi’de 45 kişiyi yakarak öldürdü.

İnfaz edilen kişilerin kimliği ve öldürülme nedenleri bilinmiyor. Yerel polis yetkilisine dayandırılan haberde, yakılan kişilerden bazılarının güvenlik güçlerine mensup olduğu belirtildi.

Aylardır kuşatma altındaki El Bağdadi kasabası geçen perşembe IŞİD’in eline geçmişti.