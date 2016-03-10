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Dünya

SKY News: IŞİD üyelerinin listesi elimizde

İngiliz SKY News Kanalı 22 bin ismin yer aldığı IŞİD militan listesini ele geçirdiğini iddia etti

10 Mart 2016 10:06

İngiliz SKY News Kanalı 22 bin üyenin yer aldığı bir IŞİD militan listesini ele geçirdiğini iddia etti. IŞİD üyelerinin tüm detaylarının yer aldığı belirtilen listede adres, telefon numarası ve aile iletişim bilgilerinin yer aldığı belirtildi.

Aralarında İngiltere'nin de bulunduğu 51 ülkeden örgüte katılanların detaylarının bulunduğu iddia edilen belgelerin 'IŞİD iç güvenlik polisi'nden çalınarak SKY News'e hafıza kartı içinde verildiği ifade edildi.

Ele geçen belgelerde, aralarında İngiltere de olmak üzere Avrupa, Kuzey Afrika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden adları bugüne kadar hiç duyulmamış militanların isimlerinin yer aldığı belirtildi. Listede militanlara seyahat ettikleri ülkeler, eğitim durumları gibi 23 soru yöneltildiği ifade edildi.

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