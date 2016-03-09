‘IŞİD’in kimyasal silah birimi’ sorumlusu yakalandı

Iraklı yetkililer, IŞİD’in ‘kimyasal silah birimi sorumlusu’ olduğu belirtilen bir kişinin ABD Özel Güçleri’nin düzenlediği operasyonda yakalandığını açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, AP’ye konuşan Iraklı iki üst düzey istihbarat yetkilisi, ABD özel kuvvetlerinin geçen ay Irak’ın kuzeyinde bir kimyasal silah üretim merkezine baskın düzenlediğini ve IŞİD’in kimyasal silah sorumlusu Süleyman Davud el Afari’nin yakaladığını duyurdu.

El Afari’nin eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin döneminde Askeri Sanatyi Yönetimi kapsamında kimyasal ve biyolojik silah uzmanı olarak çalıştığı ve daha sonra IŞİD’in geçen yıl kurduğu kimyasal silah biriminin başına geçtiği belirtildi.