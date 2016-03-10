T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD'in kimyasal tesisleri vuruldu

IŞİD’in hardal gazı sakladığı depolara nokta atışı yapıldığı duyruldu

10 Mart 2016 10:03

ABD, Irak'ın Musul kenti yakınlarında IŞİD'in kimyasal silah depolarını vurdu.

Aljazeera'nin haberine göre, Amerikan özel harekat güçlerinin ele geçirdikleri ve IŞİD’in kimyasal silah uzmanı olduğu öne sürülen Süleyman Davud Al Bakkar’dan edinilen istihbarat bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilen hava operasyonlarında, IŞİD’in hardal gazı sakladığı depolara nokta atışı yapıldığı belirtildi. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Al Bakkar, Irak’ın Erbil bölgesinde sorgulanıyor. ABD Savunma Bakanlığı, söz konusu hava saldırılarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

ETİKETLER

ışidabdbombahedef

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24