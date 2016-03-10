IŞİD'in kimyasal tesisleri vuruldu

ABD, Irak'ın Musul kenti yakınlarında IŞİD'in kimyasal silah depolarını vurdu.

Aljazeera'nin haberine göre, Amerikan özel harekat güçlerinin ele geçirdikleri ve IŞİD’in kimyasal silah uzmanı olduğu öne sürülen Süleyman Davud Al Bakkar’dan edinilen istihbarat bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilen hava operasyonlarında, IŞİD’in hardal gazı sakladığı depolara nokta atışı yapıldığı belirtildi. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Al Bakkar, Irak’ın Erbil bölgesinde sorgulanıyor. ABD Savunma Bakanlığı, söz konusu hava saldırılarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.