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Dünya

"Alman silahları IŞİD'in eline geçti"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, Alman hükümetine kayıp silahlarla ilgili detaylı bir rapor gönderdiği öne sürüldü

10 Mart 2016 10:30

Almanya’nın, Iraklı Kürtlere verdiği silahların bir kısmının IŞİD'in eline geçtiği öne sürüldü.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın Spiegel'e dayandırdığı habere göre; IŞİD'in silahların bir kısmını savaşta ele geçirdiği, bir bölümünün ise Peşmerge tarafından bu örgüte satıldığı öne sürüldü. İddiaya göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Alman hükümetine kayıp silahlarla ilgili detaylı bir rapor gönderdi. Raporda, 28 bin G3 ve G36 silah ve P1 tabancadan 88’i kayıp olduğu belirtildi. Bunun yarısı savaşta IŞİD militanlarının eline geçti. Diğer yarısı ise Peşmerge tarafından kaçak olarak IŞİD’e satıldı. Almanya, Peşmerge’ye 12 bin 80 G3 tipi, 8 bin G36 tipi piyade tüfeği, 8 bin P1 tabanca, 60 bin Milan, 500 bazuka ve bin güdümlü füze verdi.

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