IŞİD, Urfa'daki Suriyeli gazetecileri nasıl öldürdü?

Şanlıurfa’da haftalık Arapça yayınlanan ‘Ayn Vatan’ gazetesinin yazı işleri müdürü İbrahim Abdülkadir ve muhabir Firaz Hamadi'nin cinayetlerini IŞİD'in üstlenmesinin ardından, cinayetleri ikilinin bir tanıdıklarının vasıtasıyla işlendiği iddia edildi. İbrahim Abdülkadir'in kardeşi Ahmed, her şeyin, "Tlas Surur isimli bir tanıdıklarının Rakka'dan gelerek IŞİD'den kaçtığını söylemesiyle başladığını" belirtti.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, NBC News'den Richard Engel, Ben Plesser, Aggelos Petropoulos ve Ammar Cheikh Omar, "Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli IŞİD muhalifi gruba üye olan Ibrahim Abdülkadir ve Fares Hammad'ın "IŞİD'den kaçan muhalif" kılığındaki bir IŞİD ajanı tarafından kandırıldığını iddia etti.

NBC'ye konuşan İbrahim'in kardeşi Ahmed'e göre, her şey bir buçuk ay önce Tlas Surur isimli bir tanıdıklarının Rakka'dan gelerek IŞİD'den kaçtığını söylemesiyle başladı. Urfa'da İbrahim ile Fares'in oturduğu apartmana yakın bir daire kiralayan Tlas, ikilinin ve çevresinin yakınında yer almayı başardı.

Surur'un cinayetten hemen önce iki kişiyi daha dairesine aldığı belirtilirken; NBC'ye konuşan Türk polis kaynakları, Surur'un cinayette parmağı olduğuna dair başka kanıtlar da elde edildiğini söyledi. Surur'un cinayetten hemen sonra Suriye'ye geçerek IŞİD konrolündeki bölgeye ulaştığı tahmin ediliirken; NBC mülakatı sırasında, İbrahim'in kardeşi Ahmed'e Surur'dan mesaj geldi. Mesajda, "Kalbinizi kırmak için İbrahim'i öldürdük ve başka bir bıçakla sizin için de geleceğiz" yazıyordu.

NBC News, geçen sene de İbrahim'le mülakat yapmıştı. İbrahim o zamanlar da ölüm tehdidi aldığını ancak korkmadığını söylemişti.