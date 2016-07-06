"IŞİD, Türkiye'deki Kafkas yapılanmasını devreye soktu"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, IŞİD’in Türkiye’deki canlı bomba saldırılarını gerçekleştiren ‘Dokumacılar grubu’nun deşifre olmasının ardından "Kafkas yapılanmasının devreye sokulduğunu" ileri sürdü. Selvi, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen canlı bombalı saldırıya ilişkin olarak, "Canlı bomba eylemlerini gerçekleştiren ‘Dokumacılar Grubu’nun deşifre olması ve Gaziantep’te Yunus Durmaz’ın kendisini patlatmasından sonra DEAŞ’ın, Türkiye’ye karşı Kafkas yapılanmasını devreye soktuğu yönünde istihbaratlar var. Güvenlik birimlerine göre ülkemizin Kafkas kökenli DEAŞ yapılanması diye bir problemi var ve bu sorun giderek büyüyor" diye yazdı.

Abudülkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü nüshasında (6 Temmuz 2016) yayımlanan yazısının IŞİD'in Kafkasya yapılanmasıyla ilgili bölümü şöyle:

Atatürk Havalimanı’na yapılan saldırıyla DEAŞ, gündemde bir adım öne geçti.

Güvenlik birimleri, Atatürk Havalimanı’na yapılan saldırı ile DEAŞ’ın yeni bir eylem şekli ile karşı karşıya olduğumuz uyarısında bulunuyor. Eylemi gerçekleştiren teröristlerin Çeçen ve Dağıstan kökenli olmaları sadece bu olaya özgü bir şey değil. 18 Haziran’da Beylikdüzü’nde ortaya çıkarılan hücre de DEAŞ’ın Çeçen kolunu oluşturuyordu. Canlı bomba eylemlerini gerçekleştiren ‘Dokumacılar Grubu’nun deşifre olması ve Gaziantep’te Yunus Durmaz’ın kendisini patlatmasından sonra DEAŞ’ın, Türkiye’ye karşı Kafkas yapılanmasını devreye soktuğu yönünde istihbaratlar var.

DEAŞ’ın Çeçenler ile Uygurlar arasında ciddi bir yapılanması olduğu üzerinde duruluyor. Çeçen ve Uygurlardan Türkiye sevgisi tartışılmayacak büyük bir çoğunluk var. Ama bir de DEAŞ yapılanması gibi bir gerçek var. Çeçen ve Uygurlara olan ilgimiz nedeniyle bu coğrafyalardan ülkemize gelenlere toleranslı yaklaşılıyor. Güvenlik birimlerine göre ülkemizin Kafkas kökenli DEAŞ yapılanması diye bir problemi var ve bu sorun giderek büyüyor.

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