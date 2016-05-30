IŞİD, Türkiye'deki bombacıya 25 bin dolar göndermiş!

Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015’te 104 kişinin öldüğü çifte canlı bomba saldırısının bir numaralı faili olarak aranırken Gaziantep’teki baskın sırasında kendisini patlatan IŞİD emiri Yunus Durmaz’ın hücresine örgütün 25 bin dolar gönderdiği ortaya çıktı. Gar saldırısının yanı sıra Suruç ve İstanbul Taksim saldırılarının da faili olan Durmaz’a bağlı hücrede 29 kişinin bulunduğu belirlendi.

Tablo bulundu

Milliyet’ten Türker Karapınar’ın haberine göre, “Abdullatif Efe” kod adlı, “Sarı Yunus” olarak da hitap edilen Yunus Durmaz’ın kendisini patlattığı 20 Mayıs’taki operasyonda aynı evde yakalanıp tutuklanan kardeşi Hacı Ali Durmaz’a, 23 Mayıs’taki sorgusunda, hücre evinden ele geçen dijital dokümanlarda yer alan bir tablo soruldu. Tabloya göre, Yunus Durmaz’ın hücresinin 29 kişiden oluştuğu görüldü.

Dokümanlarda Durmaz’a örgütün toplam 25 bin 197 dolar gönderdiği, Durmaz’ın da 29 adamına 7 bin 750, yemeklerine bin 650, bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat taşıma gibi işlerde kullandıkları Citroen, Focus, Nissan, Fiorino gibi araçlara 3 bin 290 dolar, amonyum nitrat alımına 9 bin 247 ile toplamda 25 bin 197 doları dağıttığı anlaşıldı.

Tabloya göre Yunus Durmaz’ın Mervan kod adını kullanan kardeşi Hacı Ali Durmaz’a da 120 dolar verdiği yazıldı. Hacı Ali Durmaz, ifadesinde, “Suriye’den ilk geldiğimde ağabeyim bana para vermedi. Ancak Ankara patlamasından sonra kaçmaya başladıktan sonra ağabeyim bana düzenli olarak para verirdi” dedi.

"Suruç’u biz yaptık"

Hacı Ali Durmaz’a, Ankara saldırısının ardından yine Gaziantep’teki hücre evine düzenlenen operasyon sırasında üzerindeki bombayı patlatarak intihar eden Halil İbrahim Durgun’la ilgili Yakup Şahin’in anlattıkları da soruldu. Gar soruşturması kapsamında tutuklanan Şahin’in, 17 Ekim 2015 tarihli ifadesinde, “Suruç’taki patlamadan 3-4 gün sonra Halil İbrahim Durgun araç kullanıyordu. Kendisine ‘Abi Suruç işi nasıl olmuş?’ diye sordum. Bana ‘Oğlum Suruç’u biz yaptık. PKK’lılar hak etti biz de yaptık’ dedi” bilgisini verdiği öğrenildi. Suruç’ta 20 Temmuz 2015’te 32 gencin hayatını yitirdiği saldırıyı Şeyh Abdurrahman Alagöz yapmıştı. Alagöz’ün ağabeyi Yunus Emre Alagöz de, 10 Ekim 2015’te 104 kişinin öldüğü Ankara Garı saldırısında kendisini patlatmıştı.