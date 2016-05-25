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Gaziantep’te IŞİD’in hücre evine operasyon

Polisin uzun süren aramasında içeride herhangi bir suç unsuruna ulaşamadı

25 Mayıs 2016 15:00

Gaziantep’te polis ekipleri IŞİD’e ait Türktepe Mahallesi’ndeki bir hücre evine operasyon başlattı. Saat 10.30 sıralarında çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi, zırhlı araç ve özel harekat polisi Türktepe Mahallesi’ne gitti. IŞİD’e ait hücre evinin bulunduğu bölge ablukaya alınırken, Özel Harekat polisleri de evin bulunduğu bölgeye gitti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Eyüp Burun’un haberine göre, olası durumlara karşı ambulans ve itfaiye ekiplerinin de hazır bulundurulduğu ve kimsenin yaklaştırılmadığı bölgede polisin operasyonu sürüyor.

Polis ekipleri çevredeki araçları da durdurarak, içerisinde arama yapıyor. Şüpheli görülen bir araç ise çekiciyle götürüldü.

 

Mahalle ablukaya alındı

 

Kent merkezine yakın noktadaki Türktepe Mahallesi’ndeki hücre evi operasyonu için sabah saatlerinde harekete geçildi ve aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi, zırhlı araçlarla bölgeye gitti. Mahalleyi ablukaya alan polis, hücre evinin bulunduğu bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra yaptığı incelemelerde evde kimsenin bulunmadığını ve girişte tuzaklanmış patlayıcı olmadığınını da belirleyen polis, kapıyı kırarak içeri girerek arama yaptı. Polisin uzun süren aramasında içeride herhangi bir suç unsuruna ulaşamadı. Ancak, polis bölgede bulunan ve hücre evinde kalan şüphelilere ait olduğu iddia edilen Avusturya plakalı cip, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.

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