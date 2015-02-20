IŞİD tehlikesinden Kerkük'te bekleyen Türkiyeli şoförlere silahlı müdahale

Türkiye'den Kerkük'e yük götüren yaklaşık 500 şoför, IŞİD tehlikesinden dolayı bir aydır Kerkük'te bekletiliyor. Kerkük-Bağdat yolu üzerinde bekletilen şoförler, dün yetkililerle görüşmek için toplanınca, Peşmerge asayiş birimi müdahalede bulundu. Bazı şoförlerin gözaltına alındığı olaylarda, Peşmergeler şoförleri dağıtmak için havaya ateş açtı.

Sert müdahale





İdris Emen'in Radikal'de yer alan haberine göre, yüklerini boşaltmayan yetkililerle görüşmek isteyen kamyon şoförleri dün bir araya gelip toplanınca Peşmerge’nin sert müdahalesine maruz kaldı. Toplanan grubu dağıtmak isteyen Peşmerge’nin asayiş birimi havaya ateş açtı. Bazı kamyon şoförleri gözaltına alındı.





‘Tehdit ve darp edildik’





Yaklaşık bir aydır Kerkük- Bağdat yolu üzerinde mahsur kaldıklarını ve eve dönemediklerini anlatan Vahap Eterkül adlı şoför, içinde bulundukları durumu şöyle anlattı:



‘’Gaziantep’ten yemeklik yağ alıp Irak’a geldim. 15 gündür burada bekliyorum. Aramızda bir aydır burada bekleyen insanlar var. Yetkililer Kerkük-Bağdat yolunda IŞİD’le çatışmalar yaşandığı için yüklerimizi indirmediklerini söylüyor. Ancak burada 500 kamyon şoförü bulunuyor. Yemek ve su sıkıntısı çekiyoruz. Çatışmaların yaşandığı bölgelerle aramızda 10 kilometrelik bir mesafe var. Dün yüklerimizi boşaltmaları için yetkililerle görüşmek üzere toplandık. Ancak o sırada toplandığımızı fark eden Peşmerge’nin asayiş birimi bize sert bir müdahalede bulundu. Bizi darp ettiler. Ancak Grup dağılmayınca havaya ateş ederek bizi dağıtmaya çalıştılar. Bazı arkadaşlarımız gözaltına alındı.’’