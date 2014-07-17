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Dünya

Kürt yönetimi Kerkük'ten petrol pompalamaya başladı

Irak ordusunun çekilmesinin ardından peşmerge güçlerinin girdiği Kerkük’te bulunan petrol Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne pompalanmaya başlandı

17 Temmuz 2014 23:54

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Irak ordusunun çekilmesinin ardından peşmerge güçlerinin girdiği Kerkük’teki petrol sahalarından Kürt bölgesine petrol pompalamaya başladı.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey Iraklı bir yetkili ”Petrolün Kerkük’teki petrol sahalarından, Kurmala bölgesine pompalandığını” söyledi. Daha önce Reuters’e konuşan Kürt yönetiminden ismini açıklamayan üst düzey bir yetkili de “Kürt yönetimi güçleri, Irak Petrol Bakanlığı'nın ülkenin altyapısını sabote etme yönündeki girişimleri nedeniyle harekete geçmek zorunda kalmıştır ve bu bölgelerde tam kontrolü sağlamıştır” demişti.

Yetkili petrol sahalarıyla ilgili olarak, “Şu andan itibaren bu bölgeler Kürt yönetiminin kontrolü altında olacak ve yakında faaliyetlere başlayacaktır” ifadelerini kullanmış ve 'Petrol Koruma Güçlerinin' bölgeye sevk edildiğini açıklamıştı.

Peşmerge güçleri, IŞİD’in ilerleyişinin ardından Irak ordusunun çekilmesi üzerine Kerkük’e girmişti.

 

İlişkiler gerildi

 

Al Jazeera Türkiye’de yer alan habere göre, IŞİD'in Irak'ta ilerleyişinin ardından karşılıklı açıklamalarla gerginleşen Erbil-Bağdat ilişkileri kopma noktasına geldi. Irak’ta 2003 işgali sonrasında iki taraf arasında petrol meselesi yüzünden sürekli gerilim yaşandı.

Haziran ayında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Irak Federal Mahkemesi'nin, Kuzey Irak petrolünün satışında kendilerini haklı bulduğunu, Bağdat'ın itirazını reddettiğini ve davayı kazandıklarını duyurmuştu.

Daha önceki yıllarda ise Maliki’nin Kürt yönetiminin bütçesinde kesinti yapması üzerine Barzani yönetimi Bağdat’a tepkisini bazı yabancı petrol şirketleriyle doğrudan temasa geçip, petrol arama anlaşmaları yaparak göstermeye başladı.

Erbil’in ayrıca 2014 Ocak ayı sonunda petrol ihracatına başlayacağını açıklaması ve Kürt petrolü ile ilgilenen yatırımcıları Erbil’de düzenlenecek ihaleye davet etmesi Bağdat yönetimini daha da kızdırdı.

Maliki Hükümeti, bu tip girişimlere, Irak halkının tamamına ait olan doğal kaynakların tek bir bölge tarafından kullanılmaya başlanmasının savaş sebebi olacağını belirterek tepki gösteriyordu.

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