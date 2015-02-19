Türkiye'den giden 500 kamyon şoförü Kerkük'te mahsur kaldı

Kerkük'e yük götüren yaklaşık 500 Türk şoförü IŞİD tehlikesinden dolayı bir aydır Kerkük'te bekletiliyor. Kerkük-Bağdat yolu üzerinde bekletilen şoförler, "IŞİD saldırısından dolayı kamyondaki yüklerimizi boşaltmıyorlar. Burada aç ve susuz kaldık, can güvenliğimiz de yok" diyor.

Gaziantep’ten Irak’a yük götüren, Türkiye vatandaşı yaklaşık 500 kamyon şoförü bir aydır Kerkük’ün çıkışındaki Bağdat yolunda yüklerinin boşaltılmasını bekliyor.

İdris Emen’in Radikal’de yer alan haberine göre, IŞİD’in Kerkük’e saldırmasından sonra yükleri kamyondan indirilemediği için Türkiye’ye geri dönemediklerini belirten şoförler, Bağdat yolu üzerinde uzun bir kuyruk oluştuğunu söyledi.

‘IŞİD tehlikesinden korkuyoruz’

Bağlı oldukları firmanın yetkililerine de ulaşamadıklarını ve bu nedenle mahsur kaldıklarını belirten kamyon şoförü Vahap Eterkül “15 gün önce Gaziantep’ten yemeklik yağ alıp Irak’a geldim. 15 gündür burada bekletiliyoruz. Aramızda bir aydır burada bekleyen insanlar var. Yetkililer Kerkük-Bağdat yolunda IŞİD’le çatışmalar yaşandığı için yüklerimizi indirmediklerini söylüyor. Ancak burada 500 kamyon şoförü bulunuyor. Yemek ve su sıkıntısı çekiyoruz. Çatışmaların yaşandığı bölgelerle aramızda 10 kilometrelik bir mesafe var. Daha önce de 32 şoför arkadaşımız IŞİD tarafından rehin alınmıştı. Aynı durumun yaşanmaması için evimize dönmek istiyoruz" dedi.