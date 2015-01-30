Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ın Kerkük şehrinde terör örgütü IŞİD’in saldırıları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Kerkük Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent güvenliğinin daha iyi sağlanması için saat 10.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulandığı duyuruldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Yardımcısı Kosret Resul'ün Peşmergeye destek için emrindeki tugayla Kerkük'e geldiği belirtildi.

Öte yandan üç terör örgütü IŞİD militanının, sabah saatlerinde ele geçirmek için saldırdığı Kasr-ı Kerkük Oteli, tamamen Peşmergenin kontrolüne alındı. Otelin çatısına çıkan Peşmergelerin havaya ateş açtıkları görüldü.

Otele saldıran bir IŞİD militanı intihar eylemi gerçekleştirirken diğer 2 militan üzerilerindeki bombaları patlatamadan güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

'Hava desteği olmadan Kerkük savunulamaz'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşed Salihi, terör örgütü IŞİD'in, Kerkük'ü hedef alan saldırısına ilişkin, "Beklenen bir saldırıydı. Yeni saldırılar olabilir" dedi.

Salihi, IŞİD'in otel baskınıyla Kerkük'ün güvenliğini test ettiğini belirtti.



Salihi, Kerkük üzerinde her zaman ciddi bir tehdit olduğunu ifade ederek, "IŞİD'in Kerkük saldırısı bekleniyordu. Bundan sonra yeni saldırılar olabilir. Peşmergenin tek başına Kerkük'ü savunmasına çok güvenimiz yok. Hava güçleri olmadığı takdirde IŞİD'in karşısında kimse duramaz. IŞİD'in saldırısını durduran Peşmerge ve Irak Kara Kuvvetleri değildir. Hava desteği olmazsa Peşmerge, Kerkük'ü koruyamaz" diye konuştu.