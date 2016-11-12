IŞİD, TAK'ın üstlendiği Diyarbakır saldırısı için bir kez daha 'biz yaptık' dedi!

IŞİD, Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere 8 dilde yayımladığı Rumiyah adlı dergisinin bu ayki sayısında Türkiye'deki militanlarına çağrı yaparak, AKP üyeleri ile polis, asker ve hakimlerin öldürülmesini istedi. Dergide, Fırat Kalkanı Operasyonu'na katılan askerler için, "Kafir Türk askeri size geliyor. Onların kanı köpeğin kanı gibidir." ifadeleri kullanıldı.



sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre; 52 sayfalık Rumiyah dergisinin bu ayki sayısında geçtiğimiz hafta Diyarbakır Bağlar'da Emniyet Müdürlüğü'nün ek binası yakınlarında yapılan ve TAK örgütünün üstlendiği saldırıyı kapak yapan IŞİD, bir kez daha saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.



Saldırının IŞİD'in lideri Bağdadi'nin Türkiye'de saldırılar yapılması yönündeki çağrısına dayanarak yapıldığı belirtildi.

Saldırı talimatı verildi

Dergide Türkiye'deki militanları için AKP üyelerine saldırma ve Türkiye'de cihat yapma çağrısında bulunan IŞİD, Türkiye'deki militanlarına şunları söyledi: "Sınırda nöbet tutan Türk askerlerine karşı çok sert saldırılar yapın. Türk askerlerine karşı sınırlarda nöbet tutan tüm kardeşlerimize, mürted Türk askerine karşı sabit durun! Ve onlara karşı çok sert olun! Allah, onların gücünü sizinle defeder.



Allah'ın gücü daha üstündür, cezası daha şiddetlidir. İşte kâfir Türk askeri size doğru geldi. Onlardan her birinin kanı, değersizlikte ve alçaklıkta bir köpeğin kanı gibidir. Şiddetinizi ve sertliğinizi onlara gösterin!



Gazabınızın ateşini onlara ulaştırın! Dininizin ve tevhidinizin intikamını şeytanların kardeşlerinden, mürtedlerin liderlerinden ve ateistlerin dostlarından alın! Onların şirki tevhidinize, nifakı imanınıza asla galebe çalamayacaktır. Muhakkak ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir. Bu, Allah ve Resulünün bize vaad ettiğidir."

Nurculara ve Gülencilere de savaş ilan edildi

Türkiye hükümetine karşı tehditler savuran IŞİD, hükümetin kendilerine karşı savaş açarak 'kendi elini kestiğini' belirtti. IŞİD, dergide ayrıca Nurcular ile Fethullah Gülen'i tağut ve kafir ilan ederek, onlara da savaş ilan etti.



ergide bu konuda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye hükümeti bugün, İslam Devleti'ne karşı savaş ilan etmesi demek; kendi bıçağıyla boynunu kesmesi, kendi elleriyle şah damarlarını kesmesi, kendi ipiyle kendisini boğması, kendi evini yıkması demektir."

Diyarbakır saldırısında ne olmuştu?

4 Kasım Cuma günü, Diyarbakır Bağlar'da Emniyet Müdürlüğü'nün ek binası yakınlarında bombalı araçla yapılan saldırıda 2'si polis 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır Valiliği olayın hemen ardından, saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Reuters ise IŞİD kaynaklarına dayandırdığı haberinde Bağlar'daki bombalı saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini abonelerine duyurdu.

Diyarbakır Valiliği, bir açıklama daha yaparak, saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğinin telsiz konuşmalarından ortaya çıktığını savunmuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, DBP Çüngüş İlçe Eş Başkanı Recai Altay'ın da hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak "IŞİD saldırıyı o karakola hukuksuzca tutulan HDP'lilere yaptı" iddiasında bulunmuştu.