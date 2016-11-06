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Diyarbakır'daki saldırıyı TAK üstlendi!

Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti

06 Kasım 2016 15:28

Diyarbakır Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne 4 Kasım tarihinde bombalı araçla yapılan terör eylemini  kurucuları arasında PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) örgütü üstlendi.Terör saldırısını gerçekleştiren TAK üyesinin adının Kemal Hakkâri olduğu belirtildi. Saldırıyı internet sitesinden duyuran örgüt, saldırıda hayatını kaybeden DBP Çüngüş İlçe Eşbaşkanı Recai Altay'ın binada olduğunun bilinmediğini öne sürdü.

Saldırıda 6'sı sivil 11 kişi hayatını kaybetmişti. Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada saldırıyı PKK'nın üstlendiğini iddia etmiş, Reuters ise saldırıyı IŞİD'in üstlendiği iddiasını duyurmuştu.

HDP Milletvekili Ziya Pir, saldırıyla ilgili olarak "Figen Yüksekdağ ve Sırrı Süreya Önder kıl payı kurtuldu. Selahattin Demirtaş, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım ve ben saldırıdan biraz önce çıkarılmıştık" demişti.

 

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