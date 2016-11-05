HDP'li vekil: IŞİD, Diyarbakır saldırısını bize yaptı; Demirtaş, Yüksekdağ ve Önder kıl payı kurtuldu!

Önceki gün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Diyarbakır'da düzenlenen saldırıyla ilgili ciddi bir iddiada bulundu. Pir, Diyarbakır Valiliği'nin PKK'nın üstlendiğini ileri sürdüğü, Reuters'in ise IŞİD'i gösterdiği saldırının HDP milletvekillerine yönelik olduğunu iddiasında bulundu. Diyarbakır'da 24 gündür gözaltında olan DBP Çüngüş İlçe Eş Başkanı Recai Altay'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak "IŞİD saldırıyı o karakola hukuksuzca tutulan HDP'lilere yaptı" ifadesini kullanan Pir, "Figen Yüksekdağ ve Sırrı Süreya Önder kıl payı kurtuldu. Selahattin Demirtaş, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım ve ben saldırıdan biraz önce çıkarılmıştık" dedi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Pir şunları söyledi:

"IŞİD saldırıyı o karakola hukuksuzca tutulan HDP'lilere yaptı. Çüngüş ilçe başkanı hayatını kaybetti. Figen Yüksekdağ ve Sırrı Süreya Önder kıl payı kurtuldu"

"Selahattin Demirtaş, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım ve ben saldırıdan biraz önce çıkarılmıştık. Onlarca HDP ve DBPli ise 26 gündür orada gözaltında.

"Valiliğin dün yapmış olduğu yalan açıklama beni şaşırtmadı. Geçen haftaki beyanlarıyla örtüşüyor ve artık güvenirliğini tamamen yitirdi!"

Diyarbakır'daki patlama

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün ek binası yakınlarında dün sabah saat 08.00 sıralarında bomba yüklü bir minibüsle terör saldırısı düzenlendi. Patlamada 2 polis şehit oldu, 7 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Başbakan Binali Yıldırım 100'den fazla kişinin yaralandığını söyledi. Yaralıların büyük bölümünün durumunun hafif olduğu ve 93 kişinin taburcu edildiği belirtildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırının bomba yüklü araçla PKK tarafından düzenlendiği bildirildi. Öte yandan Reuters saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini duyurdu.

Haber: "Diyarbakır’daki saldırıyı IŞİD üstlendi!"

Patlamayla birlikte olay yerine ambulans ve polis araçları sevkedildi. Patlama sesi, kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından bölgede silah sesleri duyuldu. Çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi. Bazı binalarda göçükler olduğu, olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis helikopteriyle kontrol

Hürriyet'teki habere göre, patlamanın ardından olay yerine AFAD arama kurtarma ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis helikopterinin de havadan inceleme yaparak olay yerinden görüntü aldığı gözlendi.

Yayın yasağı geldi

Öte yandan, patlamayla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

1 ton bomba

Olay yerinde güvenlik güçlerince yapılan incelemede, saldırının patlayıcı yüklü minibüsle düzenlendiği belirlendi. Saldırıda bir tonun üzerinde patlayıcı kullanıldığı tespit edildi. Patlamanın şiddetiyle olay yerinde çukur oluşurken, çevredeki çok sayıda bina ve iş yeri hasar gördü.

“Bombaları gören taksici bağırdı”

Görgü tanıklarının anlatımına göre, patlayıcı yüklü minibüs Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün girişine gitmeden önce bir taksi ile çarpıştı. Kazaya karışan bomba yüklü minibüs durmadan kaçınca, taksicinin peşine düştüğü ve minibüsün önünü patlamanın gerçekleştiği noktada kestiği belirtildi. Taksicinin burada aracından inerek minibüse gittiği ve kapıyı açtığı sırada bomba düzeneklerini görünce, "Bomba var" diye bağırıp kaçtığı; bu sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü çevresindeki polislerin mevzi aldığı ve bazı vatandaşların kaçtığı öğrenildi. Bunun üzerine araçta bulunan PKK’lı teröristin araçtaki bombaları patlattığı öğrenildi.

Bir bebek gözünü kaybetti

Patlamada yaralanan 100'ün üzerinde vatandaş ilk aşamada bölgeye yakın özel hastanelere sevk edilirken, yaralılardan 7’sinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaralılardan bir bebeğin ise patlamada bir gözünü kaybetmesi, diğer gözünün de hasar görmesi nedeniyle ambulans uçak ile Ankara’ya sevk edildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki patlamayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, patlama haberinin ardından sabah saatlerinde Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u telefonla aradığı belirtildi.

Valilik: Bomba yüklü araç

Diyarbakır Valiliği patlamanın PKK'lılarca bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına yakın bir noktada, sivil vatandaşlarımızın ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araçla yapıldığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamayla ilgili kamuoyuna ilerleyen saatlerde daha ayrıntılı bilgiler verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Gözaltındakilere nakil

Patlamanın hedefi olan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde çeşitli suçlardan gözaltında bulunan şüphelilerin ise saldırıdan sonra Silvan yolundaki polis okuluna nakledildiği öğrenildi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yaralı sayısının fazla olmasından dolayı bazı ambulansların 4-5 yaralıyı birden taşıdıkları belirtildi. Saldırı sonrası çevre illerden de sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentte bulunan kamu ve özel hastanelere kaldırıldı.

Saldırının bulunduğu bölgede vatandaşların yaşadığı binalarda büyük hasar meydana gelirken, bazı dükkan ve evlerde göçük oluştu. Göçük altında kalan yaralı vatandaşlar enkaz altından çıkarıldı. Kentte polis olağanüstü güvenlik önlemi alırken, özellikle hastanelere giden yollar ve hastane önlerinde önlemler artırıldı. Kentte tüm sağlık çalışanları ve emniyet birimleri göreve çağrıldı. Hastane önünde görüntü almak isteyen basın mensuplarına polis olayla ilgili yayın yasağının bulunduğu hatırlatılarak görüntü alınmasına izin verilmedi.

Megafonla sağduyu çağrısı

Bombalı saldırının ardından toplanan bir grup, polis ekiplerine taş atarken, polis ekipleri araçlardan anons yaparak halkı sağduyulu olmaya çağırdı. Kalabalığa hitap eden polis memuru, günün dayanışma günü olduğunu söylerken, bir vatandaş da Kürtçe anons ederek halkı sükunete davet etti.

Patlamanın ardından bölgeye toplanan grup polis aracına yürümek istedi. Araçtan inen 2 polis havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı. Ardından anons aracındaki mikrofonu eline alan bir polis, “Gün dayanışma günüdür. Lütfen el birliği ile Diyarbakır’ı hak ettiği yere taşıyalım. Biz bu günleri Allah’ın izniyle atlatacağız” anonsu yaptı. Daha sonra bir vatandaş da halkı sakinleştirmek için polisin mikrofonundan Kürtçe anons yaptı. Kürtçe anons yapan vatandaş, “Hepimizin yaralıları var, acı çekiyoruz. Hepimiz birbirimize yardımcı olmak durumundayız. Lütfen sakin olalım” dedi.