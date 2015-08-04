'IŞİD, Suruç katliamından 15 gün önce keşif yaptı' iddiası

IŞİD'in, 32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırısından 15 gün önce Şanlıurfa şehir merkezinde keşif yaptığı iddia edildi. Karakol, polis lojmanları ve MİT binası etrafında keşif ve gözetleme yapan militanların silahlarıyla birlikte yakalandığı öne sürüldü. Zaman’dan İsmail Avcı’nın haberine göre, 2 IŞİD üyesi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayın basından gizlendiği iddia edildi. Keşif yapan IŞİD mensuplarının, tasfiyeler kapsamında karakola sürülen terör uzmanı bir polis tarafından fark edilerek yakalandığı belirtiliyor.

Zaman gazetesinin bugünkü (4 Ağustos 2015) nüshasında, “IŞİD, Suruç katliamından 15 gün önce keşif yapmış” başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

Alınan bilgiye göre, resmî kurumlarla ilgili keşif yapan IŞİD üyesi iki kişi, Şanlıurfa Yenişehir Polis Merkezi önündeki nöbetçi kulübesinde görevli polis memuru tarafından fark edildi. Yenişehir Polis Merkezi, MİT binası ve polis lojmanlarının yanında bulunan üst geçitte görüntü çeken ve şüpheli davranışlarda bulunan iki kişi gözaltına alındı. IŞİD üyelerinin üzerinde, silahların yanı sıra keşif yapılan resmî kurumların fotoğraf ve görüntüleri ile örgütün propaganda amacıyla hazırlattığı dokümanlar ele geçirildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen söz konusu şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ancak olay basından gizlendi. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ile Vali İzzettin Küçük'ün, tahkikatın gizli yürütülmesi ve gazetecilere bilgi verilmemesini istediği iddia edildi. Emniyet ve valilik tarafından herhangi bir basın bilgilendirmesi yapılmadığı ayrıca hedef durumundaki polisler ve lojmanda oturan ailelere de herhangi bir uyarı yapılmadığı öğrenildi.