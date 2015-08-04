T24 LogoT24 Logo
Gündem

'IŞİD, Suruç katliamından 15 gün önce keşif yaptı' iddiası

Zaman: IŞİD'ciler yakalanarak cezaevine gönderildi. Olay basından gizlendi

04 Ağustos 2015 13:37

IŞİD'in, 32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırısından 15 gün önce Şanlıurfa şehir merkezinde keşif yaptığı iddia edildi. Karakol, polis lojmanları ve MİT binası etrafında keşif ve gözetleme yapan militanların silahlarıyla birlikte yakalandığı öne sürüldü. Zaman’dan İsmail Avcı’nın haberine göre, 2 IŞİD üyesi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayın basından gizlendiği iddia edildi. Keşif yapan IŞİD mensuplarının, tasfiyeler kapsamında karakola sürülen terör uzmanı bir polis tarafından fark edilerek yakalandığı belirtiliyor.

Zaman gazetesinin bugünkü (4 Ağustos 2015) nüshasında, “IŞİD, Suruç katliamından 15 gün önce keşif yapmış” başlığıyla yayımlanan haber  şöyle:

Alınan bilgiye göre, resmî kurumlarla ilgili keşif yapan IŞİD üyesi iki kişi, Şanlıurfa Yenişehir Polis Merkezi önündeki nöbetçi kulübesinde görevli polis memuru tarafından fark edildi. Yenişehir Polis Merkezi, MİT binası ve polis lojmanlarının yanında bulunan üst geçitte görüntü çeken ve şüpheli davranışlarda bulunan iki kişi gözaltına alındı. IŞİD üyelerinin üzerinde, silahların yanı sıra keşif yapılan resmî kurumların fotoğraf ve görüntüleri ile örgütün propaganda amacıyla hazırlattığı dokümanlar ele geçirildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen söz konusu şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ancak olay basından gizlendi. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ile Vali İzzettin Küçük'ün, tahkikatın gizli yürütülmesi ve gazetecilere bilgi verilmemesini istediği iddia edildi. Emniyet ve valilik tarafından herhangi bir basın bilgilendirmesi yapılmadığı ayrıca hedef durumundaki polisler ve lojmanda oturan ailelere de herhangi bir uyarı yapılmadığı öğrenildi.

 

ETİKETLER

suruçkatliamhaberkeşifışid

İlgili Haberler

Akatlı: Kalplerimize çöreklenen Suruç acısı var

Zeynep Altıok Akatlı: Yaralar sarıldıkça yeni acıların önü kesilecek

Manş'a mülteci akını sürüyor

Fransız Polisi İngiltere'ye geçmek için Manş Tüneli'ne girmeye çalışan mültecilere müdahale etti. Mültecilerin tünele girmeleri bir kez daha engellendi.

Suruç'ta ağır yaralanan Vatan Budak hayatını kaybetti

Vatan Budak'ın ölümüyle birlikte Suruç'taki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24