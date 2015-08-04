Suruç'ta ağır yaralanan Vatan Budak hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleşen intihar saldırısında ağır yaralanan Vatan Budak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Budak'ın ölümünün ardından Suruç katliamında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Kobanê’nin yeniden inşa çalışmalarına katılmak üzere gittikleri Suruç’ta 20 Temmuz'da gerçekleşen intihar saldırısında ağır yaralanan Vatan Budak, tedavi gördüğü Urfa’da 16 günlük yaşam mücadelesi sonrasında yaşamını yitirdi.

SGDF, Budak’ın ölüm haberini, "Bir canımızı daha yitirdik Suruç’ta ağır yaralanan #VatanBudak’ı kaybettik. Ailemizin, tüm dostlarımızın başı sağolsun” tweeti ile duyurdu.

Budak'ın cenazesinin bugün saat 13:30'da İstanbul Gaziosmanpaşa Yenidoğan Camii'nde toprağa verileceği kaydedildi.