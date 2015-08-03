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Dünya
Deutsche Welle

Manş'a mülteci akını sürüyor

Fransız Polisi İngiltere'ye geçmek için Manş Tüneli'ne girmeye çalışan mültecilere müdahale etti. Mültecilerin tünele girmeleri bir kez daha engellendi.

03 Ağustos 2015 16:41

Fransız haber ajansı AFP, pazartesi gecesi Manş Tüneli'ne girerek yasal olmayan şekilde
İngiltere'ye geçmeye çalışan bin 700 kadar mültecinin Fransız Polisi tarafından engellendiğini
duyurdu.  700 kadar mültecinin yaklaşık 50 kilometrelik tüneldeki demir yolu hattına kadar
ilerledikleri, ancak polisin müdahalesi nedeniyle geri döndükleri belirtildi. Bin kadar mültecinin
ise tünele girmeden yakalandığı duyuruldu.

Polise taşlı saldırı

Bazı mülteciler kendilerine müdahale eden polislere taşlarla saldırdı. Kafasına taş isabet eden
bir polis yaralandı.

Fransa'dan İngiltere'ye geçmek isteyen mülteciler son zamanlarda Manş Tüneli'ne girerek,
trene kaçak binmeye çalışıyorlar. İngiltere'ye geçmeye çalışan mülteciler bu ülkede daha iyi
koşullarda yaşayabileceklerini düşünüyorlar. Fransa hükümeti tünelin girişinin bulunduğu
Calais kentindeki güvenlik görevlilerinin sayılarını artırırken, İngiltere de tünel girişlerini çitle
çevirme ve maddi yardımda bulunma sözü verdi. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Fransız PolisiManş TüneliAFPBazıCalaisDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/TY/MÇ

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