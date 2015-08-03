Manş'a mülteci akını sürüyor

Fransız haber ajansı AFP, pazartesi gecesi Manş Tüneli'ne girerek yasal olmayan şekilde

İngiltere'ye geçmeye çalışan bin 700 kadar mültecinin Fransız Polisi tarafından engellendiğini

duyurdu. 700 kadar mültecinin yaklaşık 50 kilometrelik tüneldeki demir yolu hattına kadar

ilerledikleri, ancak polisin müdahalesi nedeniyle geri döndükleri belirtildi. Bin kadar mültecinin

ise tünele girmeden yakalandığı duyuruldu.

Polise taşlı saldırı

Bazı mülteciler kendilerine müdahale eden polislere taşlarla saldırdı. Kafasına taş isabet eden

bir polis yaralandı.

Fransa'dan İngiltere'ye geçmek isteyen mülteciler son zamanlarda Manş Tüneli'ne girerek,

trene kaçak binmeye çalışıyorlar. İngiltere'ye geçmeye çalışan mülteciler bu ülkede daha iyi

koşullarda yaşayabileceklerini düşünüyorlar. Fransa hükümeti tünelin girişinin bulunduğu

Calais kentindeki güvenlik görevlilerinin sayılarını artırırken, İngiltere de tünel girişlerini çitle

çevirme ve maddi yardımda bulunma sözü verdi.