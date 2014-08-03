T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD Sincar'ı ele geçirdi

IŞİD, Kürt yönetiminin kontrolünde bulunan Sincar'ı ele geçirdi, Zumer ve Rebia'da IŞİD ile peşmergeler arasındaki çatışmalar sürüyor

03 Ağustos 2014 16:22

IŞİD ve ona bağlı silahlı gruplar, Kürt Yönetimi’ne bağlı peşmergelerle iki gün süren şiddetli çatışmaların ardından Musul’un Sincar ilçesini ele geçirdi. Suriye sınırındaki Zumer ve Rebia'da da Peşmerge ile IŞİD arasında çatışmalar devam ediyor.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, IŞİD 10 Haziran’nda Musul’u ele geçirdikten sonar Irak ordusundan geriye kalan çok sayıda ağır silaha el koydu. Sincar’daki çatışmalarda IŞİD bu ağır silahları kullanıyor.

Mühimmatı bitme noktasına gelen ve elinde tahrip gücü yüksek silah bulunmayan peşmergeler, ilçeyi terk ederek, Sincar dağlarına çekilmek zorunda kaldı.

Bölgedeki kaynaklar peşmergenin, yeniden taarruza geçmek için takviye güç, silah ve mühimmat beklediğini aktarıyor.

Bölgedeki diğer çatışmalar, Suriye sırını boyunca Rabia ve Zummar nahiyelerinde IŞİD ile peşmerge güçleri arasında devam ediyor. Sincar halkı, ilçeyi terkederek, Duhok kentiyle Zaho ilçesine kaçıyor.

PKK’nın Suriye kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG de peşmergelere destek için Kürt Bölgesi’ne geçerek Rabia sınır kapısının Irak tarafını kontrolü altına aldı.

Musul’un 60 kilometre kuzeybatısındaki Sincar ilçesi, Irak ordusunun çekilmesinin ardından 6 Haziran’dan beri peşmergenin kontrolündeydi.

Sincar, Telafer’den kaçan Türkmenlerin de sığındığı bölge. Türk Kızılayı da Türkmenlere yaptığı yardımı bu bölgeden dağıtıyordu. Sincar, aynı zamanda Ezidilerin de yoğun yaşadığı bir bölge.

 

Kürtler ağır silah istiyor

 

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) ise, IŞİD ile yaklaşık bin kilometrelik bir sınırının olduğu gerekçesiyle ABD’den ağır silah istiyor.

Perşembe günü peşmergelerin kontrolündeki Hanekin bölgesini ziyaret eden Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, peşmerge komutanlarına çok yakında gelişmiş silahları teslim alacaklarını söyledi.

IKBY İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı Başkanı Masrur Barzani de, Washington Post’a verdiği bir mülakatta, Bölgesel Yönetim’in sınırlarını savunmak ve IŞİD’in ilerleyişini durdurmak için ABD’den ağır silah yardımında bulunduklarını ancak olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap alamadıklarını söyledi.

ETİKETLER

ışidırakpeşmergeSincarkürt yönetimi

İlgili Haberler

IŞİD peşmergeye saldırdı: 40 IŞİD militanı öldü

IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinden sonra Telafer üzerinden Kürtlerin yaşadığı Şengal bölgesini de kullanarak Suriye'ye geçiş için güvenli bölge oluşturmak amacıyla saldırıya geçti

'IŞİD'in Musul'da kaçırdığı konsolosluk çalışanları belki öbür gün gelebilir'

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, IŞİD tarafından alıkonulan Türk konsolosluğu rehineleri için görüşmelerin sürdüğünü belirtti

Peşmergeden, IŞİD'e ağır darbe

Musul'da Zimar bölgesinde peşmerge güçlerine saldıran IŞİD'in 76 militanı öldürülürken, 38'i ise sağ ve yaralı biçimde yakalandı

IŞİD yanlıları Gaziosmanpaşa'da HDP bürosuna saldırdı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da IŞİD'e yakın oldukları söylenen bir grup, HDP'nin seçim bürosuna saldırdığı, olayda yaralananlar oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24