IŞİD Sincar'ı ele geçirdi

IŞİD ve ona bağlı silahlı gruplar, Kürt Yönetimi’ne bağlı peşmergelerle iki gün süren şiddetli çatışmaların ardından Musul’un Sincar ilçesini ele geçirdi. Suriye sınırındaki Zumer ve Rebia'da da Peşmerge ile IŞİD arasında çatışmalar devam ediyor.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, IŞİD 10 Haziran’nda Musul’u ele geçirdikten sonar Irak ordusundan geriye kalan çok sayıda ağır silaha el koydu. Sincar’daki çatışmalarda IŞİD bu ağır silahları kullanıyor.

Mühimmatı bitme noktasına gelen ve elinde tahrip gücü yüksek silah bulunmayan peşmergeler, ilçeyi terk ederek, Sincar dağlarına çekilmek zorunda kaldı.

Bölgedeki kaynaklar peşmergenin, yeniden taarruza geçmek için takviye güç, silah ve mühimmat beklediğini aktarıyor.

Bölgedeki diğer çatışmalar, Suriye sırını boyunca Rabia ve Zummar nahiyelerinde IŞİD ile peşmerge güçleri arasında devam ediyor. Sincar halkı, ilçeyi terkederek, Duhok kentiyle Zaho ilçesine kaçıyor.

PKK’nın Suriye kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG de peşmergelere destek için Kürt Bölgesi’ne geçerek Rabia sınır kapısının Irak tarafını kontrolü altına aldı.

Musul’un 60 kilometre kuzeybatısındaki Sincar ilçesi, Irak ordusunun çekilmesinin ardından 6 Haziran’dan beri peşmergenin kontrolündeydi.

Sincar, Telafer’den kaçan Türkmenlerin de sığındığı bölge. Türk Kızılayı da Türkmenlere yaptığı yardımı bu bölgeden dağıtıyordu. Sincar, aynı zamanda Ezidilerin de yoğun yaşadığı bir bölge.

Kürtler ağır silah istiyor

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) ise, IŞİD ile yaklaşık bin kilometrelik bir sınırının olduğu gerekçesiyle ABD’den ağır silah istiyor.

Perşembe günü peşmergelerin kontrolündeki Hanekin bölgesini ziyaret eden Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, peşmerge komutanlarına çok yakında gelişmiş silahları teslim alacaklarını söyledi.

IKBY İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı Başkanı Masrur Barzani de, Washington Post’a verdiği bir mülakatta, Bölgesel Yönetim’in sınırlarını savunmak ve IŞİD’in ilerleyişini durdurmak için ABD’den ağır silah yardımında bulunduklarını ancak olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap alamadıklarını söyledi.