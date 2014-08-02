IŞİD peşmergeye saldırdı: 40 IŞİD militanı öldü

Musul'dan Suriye sınırına koridor açmak için peşmerge kuvvetlerine saldıran IŞİD militanları ile sınırda büyük bir çatışma yaşandı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 40'ın üzerinde IŞİD militanı öldürüldü. Çatışmada, 3 peşmergenin de öldüğü çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinden sonra Telafer üzerinden Kürtlerin yaşadığı Şengal bölgesini de kullanarak Suriye'ye geçiş için güvenli bölge oluşturmak amacıyla saldırıya geçti. Dün sayıları 200'ü aşan ve aralarında Çeçen, Alman, Arap, Rus ve Iraklıların da yer aldığı IŞİD, Zımar bölgesindeki peşmerge karakollarına ve mevzilerine kapsamlı bir saldırıya girişti. Saldırıya peşmergelerin karşılık vermesi üzerine çatışmalar geniş alanlara yayıldı.

Namık Durukan’ın Milliyet’teki haberine göre, Suriye'ye uzanan ve peşmergenin denetimindeki bölge, çok sayıda IŞİD militanının yerleşmesi üzerine peşmerge savunmaya geçti. Bölgedeki peşmerge karakolları, mevzileri ve birçok noktaya saldırı yapıldı. Gündüz başlayan ve gece boyunca devam eden saldırıya Duhok ve Şengal bölgesinden takviye peşmerge kuvvetleri sevk edildi. Çatışmalarda 40 civarında, IŞİD militanı öldürüldü. 20'yi aşkın peşmergenin yaralandığı ve 3 peşmergenin öldüğü öğrenildi.

Musul'a çekildiler

Takviye güçlerin bölgeye ulaşmasından sonra IŞİD grupları, saldırıyı bırakarak Musul bölgesine doğru çekilmeye başladı. Çekilme sırasında bir köye giren IŞİD grupları, köylüleri rehin aldı. Köyün peşmerge güçleri tarafından sarıldığı ve köylüleri serbest bırakmaları yönünde pazarlık yapıldığı öğrenildi.

Bu arada, IŞİD'in Rojava olarak adlandırılan Kuzey Suriye'de YPG güçleri ile çatışmasında gerilemesi ve birçok noktayı kaybetmesinin ardından IŞİD'in Musul üzerinden Suriye'ye destek amaçlı harekata giriştiği kaydedildi. Bu nedenle Musul'dan Suriye sınırına güvenli bir koridor açma amaçlı saldırı yapıldı. Ancak peşmergenin geçit vermemesi nedeniyle saldırı sonuçsuz kaldı.

Musul'dan Suriye'ye uzanan bölgede IŞİD'in bir koridor açması halinde Kürt yönetiminin özellikle Sincar bölgesinde kontrolü tamamen kaybedeceği tedirginliği yaşanıyor.

IŞİD peşmergelerin kafasını kesti

Akşam bölgede çatışmalar sürerken IŞİD militanları Zımar bölgesinde bir peşmerge karakoluna saldırdı. Saldırıda 13 peşmerge öldürüldü, iki peşmerge ise kaçmayı başardı. Karakola giren IŞİD militanları yaralı peşmergeleri de öldürdü ve peşmergelerin tamamına yakınının kafasını kesti. Peşmerge cenazelerinin bir bölümü Zaho'ya getirildi.